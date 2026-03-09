Loterías

Números ganadores de Powerball del lunes 9 de marzo de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de marzo de 2026, 10:38 p. m.
Powerball cuenta con un nuevo acumulado millonario.
Powerball cuenta con un nuevo acumulado millonario. Foto: AFP

Este lunes, 9 de marzo, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular que tiene un nuevo acumulado de $46 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $21.2 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Números en el Powerball: resultados del miércoles 4 de marzo de 2026

Resultado de Powerball del 9 de marzo

  • Números ganadores: 22 - 54- 23- 28-36
  • Powerball: 13
  • Power Play: 3X
YouTube video bw5R9TcLzVA thumbnail

El próximo sorteo se realizará el miércoles 11 de marzo a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida. También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales.

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar”, señala la lotería en su portal web.