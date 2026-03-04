Números en el Powerball: resultados del miércoles 4 de marzo de 2026

Este miércoles, 4 de marzo, se jugó el más reciente premio de Powerball, el cual tiene un nuevo acumulado de $20 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $9.4 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Se llevó 250 millones de dólares en el Powerball tras comprar un solo billete: estos fueron los números de la suerte

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar”, señala la lotería en su portal web.

Resultado de Powerball del 4 de marzo

Números ganadores: 14-47-42-07-56

Powerball: 06

Power Play: 4x

El próximo sorteo se realizará el sábado 7 de marzo a las 11:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes, miércoles y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.