Se llevó 250 millones de dólares en el Powerball tras comprar un solo billete: estos fueron los números de la suerte

Ganar la lotería es el sueño de muchas personas que, a través de los juegos de azar, buscan cambiar su suerte y conseguir un premio millonario que transforme sus vidas.

Uno de los sorteos más populares en el mundo es el Powerball, un juego de lotería multiestatal que se comercializa en la mayoría de los estados de Estados Unidos, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En esta ocasión, la lotería dejó un nuevo ganador en Arkansas, donde un apostador se convirtió en el más reciente vencedor del premio mayor del Powerball tras acertar los números del sorteo del 2 de marzo, que acumulaba 250,8 millones de dólares.

Este triunfo representa la segunda vez en menos de tres meses que un jugador de ese estado se queda con el jackpot del popular juego estadounidense.

En un reciente sorteo, un jugador de Arkansas ganó el premio mayor del Powerball, que acumulaba 250.8 millones de dólares. Foto: Lotería PowerBall

De acuerdo con un comunicado oficial, el boleto ganador acertó las bolas blancas 2, 17, 18, 38 y 62, además de la bola roja Powerball 20.

Ahora, el afortunado ganador enfrenta una decisión importante: puede optar por recibir el premio con 30 pagos progresivos durante 29 años o elegir un pago único en efectivo de 118 millones de dólares, antes de impuestos.

Este es el segundo premio mayor del Powerball entregado en lo que va de 2026. Anteriormente, un jugador de Carolina del Norte ganó 209.3 millones de dólares en el sorteo del 21 de enero de este año.

La racha de grandes premios también recuerda el histórico jackpot obtenido en Arkansas el 24 de diciembre de 2025, cuando un apostador ganó 1.817 millones de dólares, uno de los mayores premios registrados en la historia del juego.

El boleto ganador acertó los números 2, 17, 18, 38 y 62, además de la bola roja Powerball 20. Foto: Getty Images

Los boletos de Powerball tienen un costo de dos dólares por jugada y se venden en 45 estados de Estados Unidos, así como en el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Parte de los ingresos se destina a los puntos de venta y otra fracción se dirige a programas comunitarios que apoyan iniciativas públicas.

Para el próximo sorteo, que se realizará este miércoles por la noche, el premio mayor se reiniciará y comenzará en 20 millones de dólares.