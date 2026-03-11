Loterías

Números ganadores de Powerball del miércoles 11 de marzo de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
11 de marzo de 2026, 10:47 p. m.
La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas.
La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas. Foto: Getty Images

Este miércoles, 11 de marzo, se llevó a cabo el más reciente sorteo de Powerball, la lotería más popular que tiene un nuevo acumulado de $58 millones de dólares y entrega un valor en efectivo de $26.8 millones.

El jugador debe seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y, adicionalmente, escoger un número del 1 al 26 para la bola roja, denominada Powerball.

Números ganadores de Powerball del lunes 9 de marzo de 2026

Resultado de Powerball del 10 de marzo

  • Números ganadores: 58 - 63 - 06 - 55 - 03
  • Powerball: 12
  • Power Play: 2X
YouTube video paOut9-Bh_8 thumbnail

El próximo sorteo se realizará el sábado 14 de marzo a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este, en los estudios de Tallahassee, Florida. También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales.

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 11 de marzo de 2026

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 11 de marzo de 2026, sorteo 4839

Loterías

Super Astro Sol el miércoles 11 de marzo: la lotería reveló los números ganadores de este sorteo

Loterías

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy miércoles 11 de marzo

Loterías

Lotería Chontico: consulte la cifra ganadora del sorteo de hoy miércoles, 11 de marzo

Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 11 de marzo de 2026: números de la suerte

Loterías

¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 11 de marzo de 2026

Loterías

Números ganadores de Powerball del lunes 9 de marzo de 2026

Loterías

Números en el Powerball: resultados del miércoles 4 de marzo de 2026

Loterías

Se llevó 250 millones de dólares en el Powerball tras comprar un solo billete: estos fueron los números de la suerte

“Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional. Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Elija sus números en un resguardo o deje que el terminal de lotería elija sus números al azar”, señala la lotería en su portal web.