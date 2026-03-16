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Números ganadores del lunes 16 de marzo: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Si usted participó en alguno de estos sorteos, es recomendable verificar su número con las listas oficiales.

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Redacción Loterías
16 de marzo de 2026, 11:11 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las principales loterías regionales siguen despertando gran interés entre quienes prueban suerte a diario. En Colombia, sorteos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña son seguidos por miles de jugadores que esperan conocer si su número resultó ganador.

Cada lunes, estos sorteos ofrecen nuevas oportunidades para quienes participan con la ilusión de llevarse alguno de los premios disponibles. Aunque cada juego tiene su propio horario y dinámica, todos comparten un mismo propósito: generar emoción y expectativa entre los apostadores que revisan los resultados para saber si la suerte estuvo de su lado.

A continuación, estos son los resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña correspondientes al lunes:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6436.
  • La Quinta: 0.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Estos sorteos hacen parte de los juegos de azar más consultados en el país, especialmente en sus versiones diarias o “chances”, que permiten a los participantes apostar con distintas combinaciones de números.

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Si usted participó en alguno de estos sorteos, se recomienda verificar su número en las listas oficiales publicadas por los operadores autorizados, con el fin de confirmar si obtuvo algún premio.