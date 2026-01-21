Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Revise aquí los números que salieron en el sorteo del Sinuano Día y Noche del 21 de enero y compruebe si es el ganador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de enero de 2026, 8:00 p. m.
Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo
Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo Foto: Getty Images

Este miércoles 21 de enero, la Lotería El Sinuano realiza un nuevo sorteo en sus versiones Día y Noche, uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy de la Lotería El Sinuano dio a conocer oficialmente el número ganador, generando gran expectativa entre los jugadores y aficionados que siguen de cerca esta popular modalidad.

En la versión Sinuano Día, el número favorecido fue 4078, mientras que la tradicional “quinta”, anunciada por Telecaribe, corresponde al 2, completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Loterías

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Loterías

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

Loterías

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 18 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este lunes 19 de enero de 2026

Loterías

Domingo de suerte: resultados oficiales de la Lotería Chontico, 18 de enero

Resultados de la lotería El Sinuano Día 21 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: 4078
  • Número ganador de cinco cifras:  2

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 21 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 21 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este miércoles, 21 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 20 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 20 de enero de 2026

Noticias Destacadas