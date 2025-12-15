Suscribirse

Loterías

Números premiados del lunes 15 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los jugadores pueden verificar los números ganadores a través de los canales oficiales de cada lotería.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de diciembre de 2025, 4:26 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 15 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, las loterías son mucho más que una oportunidad de ganar dinero: representan tradición, ilusión y la participación de generaciones enteras. Entre las más reconocidas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con características propias que las hacen únicas.

El Dorado se ha consolidado como una de las loterías más emblemáticas del país. Sus sorteos, que cada semana atraen a miles de personas, se destacan por los premios cuantiosos que ofrece.

Por su parte, El Paisita, originaria de Antioquia, ha logrado forjar un vínculo cercano con la región y sus habitantes. Sus juegos se caracterizan por la cercanía y el sentido de comunidad que generan.

En la costa Caribe, La Caribeña resalta por su carácter festivo y colorido. Sus sorteos reflejan la alegría y la energía propias de la región, convirtiendo a la lotería en un puente entre entretenimiento para muchos.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3165. 
  • La Quinta: 6.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA LUNES 15 de Diciembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

2. Magistrado de la Corte Suprema será llevado a juicio por supuesta presión a testigo estrella del caso UNGRD

3. Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

4. Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

5. Trump honra desde la Casa Blanca a las víctimas de una semana marcada por la violencia:“Quiero expresar mis respetos (…)”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLotería La CaribeñaLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.