Loterías
Números premiados del lunes 15 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Los jugadores pueden verificar los números ganadores a través de los canales oficiales de cada lotería.
En Colombia, las loterías son mucho más que una oportunidad de ganar dinero: representan tradición, ilusión y la participación de generaciones enteras. Entre las más reconocidas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con características propias que las hacen únicas.
El Dorado se ha consolidado como una de las loterías más emblemáticas del país. Sus sorteos, que cada semana atraen a miles de personas, se destacan por los premios cuantiosos que ofrece.
Por su parte, El Paisita, originaria de Antioquia, ha logrado forjar un vínculo cercano con la región y sus habitantes. Sus juegos se caracterizan por la cercanía y el sentido de comunidad que generan.
En la costa Caribe, La Caribeña resalta por su carácter festivo y colorido. Sus sorteos reflejan la alegría y la energía propias de la región, convirtiendo a la lotería en un puente entre entretenimiento para muchos.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 3165.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente