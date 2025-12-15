Números premiados del lunes 15 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En Colombia, las loterías son mucho más que una oportunidad de ganar dinero: representan tradición, ilusión y la participación de generaciones enteras. Entre las más reconocidas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con características propias que las hacen únicas.

El Dorado se ha consolidado como una de las loterías más emblemáticas del país. Sus sorteos, que cada semana atraen a miles de personas, se destacan por los premios cuantiosos que ofrece.

Por su parte, El Paisita, originaria de Antioquia, ha logrado forjar un vínculo cercano con la región y sus habitantes. Sus juegos se caracterizan por la cercanía y el sentido de comunidad que generan.

En la costa Caribe, La Caribeña resalta por su carácter festivo y colorido. Sus sorteos reflejan la alegría y la energía propias de la región, convirtiendo a la lotería en un puente entre entretenimiento para muchos.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3165.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche