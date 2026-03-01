¿Quién ganó el Chontico Día y Noche? Resultados de este domingo 1 de marzo de 2026

La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este domingo, 1 de marzo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8356, un evento que convocó, una vez más, a miles de apostadores en distintos puntos de Colombia.

Como es habitual, el juego se desarrolló bajo su formato tradicional de dos sorteos diarios: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la expectativa jornada tras jornada.

Una vez difundidos los resultados oficiales, la combinación que acaparó la atención fue el 9426, número que rápidamente comenzó a circular entre los jugadores y se transformó en tema de conversación.

El cierre de la jornada llegó con ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 1, dando forma a un nuevo episodio de este histórico juego de azar que mantiene plena vigencia en el país.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 1 de marzo de 2026

Premio mayor: 9426 - 1

- Tres últimas cifras: 426

Dos últimas cifras: 26

Número completo: 9426

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 1 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 2 de marzo de 2026, en los horarios habituales.