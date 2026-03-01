Lotería

¿Quién ganó el Chontico Día y Noche? Resultados de este domingo 1 de marzo de 2026

Los apostadores deben revisar los resultados a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
1 de marzo de 2026, 1:27 p. m.
Resultado del Chontico Noche domingo, 1 de marzo de 2026.
Resultado del Chontico Noche domingo, 1 de marzo de 2026. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (123rf)

La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este domingo, 1 de marzo de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8356, un evento que convocó, una vez más, a miles de apostadores en distintos puntos de Colombia.

Como es habitual, el juego se desarrolló bajo su formato tradicional de dos sorteos diarios: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la expectativa jornada tras jornada.

Una vez difundidos los resultados oficiales, la combinación que acaparó la atención fue el 9426, número que rápidamente comenzó a circular entre los jugadores y se transformó en tema de conversación.

El cierre de la jornada llegó con ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 1, dando forma a un nuevo episodio de este histórico juego de azar que mantiene plena vigencia en el país.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 1 de marzo de 2026

  • Premio mayor: 9426 - 1
  • Tres últimas cifras: 426
  • Dos últimas cifras: 26
  • Número completo: 9426
  • Última cifra: 1
YouTube video 4OV-_VAH23E thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 1 de marzo de 2026

  • Premio mayor: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 2 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

