Repase si fue el afortunado ganador de la Lotería del Meta: resultado del 12 de noviembre

Le entregamos detalles de cómo fue el sorteo 3272 de la Lotería del Meta y qué debe hacer para participar en el próximo sorteo.

Redacción Loterías
13 de noviembre de 2025, 3:50 a. m.
Lotería del Meta - 8 de octubre de 2025.
Lotería del Meta - 12 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images y Lotería del Meta

El número ganador de la Lotería del Meta, este miércoles 12 de noviembre, en el sorteo 3272, fue el 3168 con la serie 082. Las balotas se sortearon a partir de las 10:30 p.m., horario habitual de esta, una de las loterías más reconocidas en el territorio colombiano.

Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta (3273) podrá hacerlo para de cara al miércoles 19 de noviembre. Siga dicha transmisión por medio de los canales oficiales a partir de las 10:30 p.m. En SEMANA lo tendremos al tanto de la cifra ganadora.

Sorteo 3272 de la Lotería del Meta: 12 de noviembre de 2025

  • Número ganador: 3168
  • Serie: 082

En su web oficial, la Lotería del Meta señala: “Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”.

Contexto: Pudo convertirse en millonario hoy: revise los resultados de la lotería Super Astro Sol el miércoles 12 de noviembre

Y agregan: “Valoramos la transparencia como un pilar fundamental de nuestra filosofía corporativa, creemos firmemente que fortalece la confianza y el compromiso tanto dentro del equipo como con nuestros clientes y socios“.

Repase los últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Plan de premios en la Lotería del Meta

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

Repase cómo se ha comportado la Lotería del Meta en sus últimas ediciones e infórmese en los canales oficiales de la entidad por si quiere participar en el siguiente sorteo.

