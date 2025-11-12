Loterías
Repase si fue el afortunado ganador de la Lotería del Meta: resultado del 12 de noviembre
Le entregamos detalles de cómo fue el sorteo 3272 de la Lotería del Meta y qué debe hacer para participar en el próximo sorteo.
El número ganador de la Lotería del Meta, este miércoles 12 de noviembre, en el sorteo 3272, fue el 3168 con la serie 082. Las balotas se sortearon a partir de las 10:30 p.m., horario habitual de esta, una de las loterías más reconocidas en el territorio colombiano.
Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta (3273) podrá hacerlo para de cara al miércoles 19 de noviembre. Siga dicha transmisión por medio de los canales oficiales a partir de las 10:30 p.m. En SEMANA lo tendremos al tanto de la cifra ganadora.
Sorteo 3272 de la Lotería del Meta: 12 de noviembre de 2025
- Número ganador: 3168
- Serie: 082
En su web oficial, la Lotería del Meta señala: “Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”.
Y agregan: “Valoramos la transparencia como un pilar fundamental de nuestra filosofía corporativa, creemos firmemente que fortalece la confianza y el compromiso tanto dentro del equipo como con nuestros clientes y socios“.
Repase los últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta
- Número 2743 de la serie 129: 5 de noviembre de 2025
- Número 9130 de la serie 010: 29 de octubre de 2025
- Número 7381 de la serie 148: 22 de octubre de 2025
Plan de premios en la Lotería del Meta
- Premio mayor: $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000
Repase cómo se ha comportado la Lotería del Meta en sus últimas ediciones e infórmese en los canales oficiales de la entidad por si quiere participar en el siguiente sorteo.