Lotería del Meta, 5 de noviembre de 2025: ¿acertó al número ganador para el premio mayor?

Se trató del sorteo 3271 de la Lotería del Meta. Le contamos ganador, plan de premios y más sobre una de las loterías más famosas de Colombia.

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 3:46 a. m.
Lotería del Meta - 5 de noviembre de 2025.
Lotería del Meta - 5 de noviembre de 2025.

Como es costumbre todos los miércoles, a partir de las 10:30 p.m., se jugó la Lotería del Meta. Este 5 de noviembre de 2025 quedó como número ganador el 2743 con la serie 129. Se trató del sorteo número 3271. ¿Acertó?

Así se llevó a cabo el sorteo, por medio de los canales oficiales de la Lotería del Meta. Repáselo y verifique si las balotas le jugaron a favor en este miércoles. Se trata de una de las loterías más jugadas en el territorio colombiano.

  • Número ganador: 2743
  • Serie: 129

Tratándose de uno de los juegos más reconocidos en el territorio nacional, la Lotería del Meta afirma en su web oficial: “Para el año 2027, nos posicionaremos como el punto de referencia indiscutible en el sector de juegos de azar y suerte en Colombia. Destacaremos por nuestra gestión altamente eficiente y nuestro firme compromiso con la generación de recursos destinados a promover el bienestar y la salud en nuestra nación".

Estos fueron los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta:

Así es el plan de premios en la Lotería del Meta

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
Contexto: Resultado Lotería del Huila: ganador del premio mayor, primer sorteo del mes de noviembre 2025

El próximo sorteo de la Lotería del Meta será el 3272 y se llevará a cabo, en su horario habitual (10:30 p.m.) el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Usted puede seguir por medios de los canales oficiales dicho sorteo, o en SEMANA, como cada miércoles, le contaremos si fue el afortunado número ganador para el premio mayor.

