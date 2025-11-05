Lotería del Meta, 5 de noviembre de 2025: ¿acertó al número ganador para el premio mayor?

Como es costumbre todos los miércoles, a partir de las 10:30 p.m., se jugó la Lotería del Meta. Este 5 de noviembre de 2025 quedó como número ganador el 2743 con la serie 129. Se trató del sorteo número 3271. ¿Acertó?

Así se llevó a cabo el sorteo, por medio de los canales oficiales de la Lotería del Meta. Repáselo y verifique si las balotas le jugaron a favor en este miércoles. Se trata de una de las loterías más jugadas en el territorio colombiano.

Número ganador : 2743

: Serie: 129

Tratándose de uno de los juegos más reconocidos en el territorio nacional, la Lotería del Meta afirma en su web oficial: “Para el año 2027, nos posicionaremos como el punto de referencia indiscutible en el sector de juegos de azar y suerte en Colombia. Destacaremos por nuestra gestión altamente eficiente y nuestro firme compromiso con la generación de recursos destinados a promover el bienestar y la salud en nuestra nación".

Estos fueron los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta:

Número 9130 de la serie 010: 29 de octubre de 2025

Número 7381 de la serie 148 : 22 de octubre de 2025

de la serie : Número 8593 de la serie 098: 15 de octubre de 2025

Así es el plan de premios en la Lotería del Meta

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

El próximo sorteo de la Lotería del Meta será el 3272 y se llevará a cabo, en su horario habitual (10:30 p.m.) el miércoles 12 de noviembre de 2025.