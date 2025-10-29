Loterías
Número ganador de la Lotería del Meta: resultado del miércoles 29 de octubre de 2025
Le contamos cómo quedó el último resultado de la Lotería del Meta, el plan de premios, próximos sorteos y más.
La Lotería del Meta, una de las más populares de Colombia, tuvo desarrollo este miércoles, 29 de octubre de 2025, en su sorteo número 3270. El número ganador para el premio mayor fue el 9130, con la serie 010.
La transmisión oficial del evento mostró el resultado. Recuerde que si desea participar en la Lotería del Meta lo puede hacer para el próximo miércoles, 5 de noviembre, cuando tenga desarrollo el sorteo 3271 en el horario habitual, es decir, 10:30 p.m.
Transmisión oficial del sorteo 3270 de la Lotería del Meta - 29 de octubre de 2025
Número ganador: 9130
Serie: 010
Últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta
- Número 7381 de la serie 148: 22 de octubre de 2025
- Número 8593 de la serie 098: 15 de octubre de 2025
- Número 2959 de la serie 106: 8 de octubre de 2025
Repase el plan de premios de la Lotería del Meta:
- Premio mayor: $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000
“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, reza en la web oficial de la Lotería del Meta.