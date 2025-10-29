Número ganador de la Lotería del Meta: resultado del miércoles 29 de octubre de 2025

La Lotería del Meta, una de las más populares de Colombia, tuvo desarrollo este miércoles, 29 de octubre de 2025, en su sorteo número 3270. El número ganador para el premio mayor fue el 9130, con la serie 010.

La transmisión oficial del evento mostró el resultado. Recuerde que si desea participar en la Lotería del Meta lo puede hacer para el próximo miércoles, 5 de noviembre, cuando tenga desarrollo el sorteo 3271 en el horario habitual, es decir, 10:30 p.m.

Transmisión oficial del sorteo 3270 de la Lotería del Meta - 29 de octubre de 2025

Número ganador: 9130

Serie: 010

Últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Número 7381 de la serie 148: 22 de octubre de 2025

Número 8593 de la serie 098 : 15 de octubre de 2025

de la serie : 15 de octubre de 2025 Número 2959 de la serie 106: 8 de octubre de 2025

Repase el plan de premios de la Lotería del Meta:

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000