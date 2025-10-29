Suscribirse

Loterías

Número ganador de la Lotería del Meta: resultado del miércoles 29 de octubre de 2025

Le contamos cómo quedó el último resultado de la Lotería del Meta, el plan de premios, próximos sorteos y más.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
30 de octubre de 2025, 3:46 a. m.
Lotería del Meta - 1 de octubre de 2025.
Lotería del Meta - 29 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: logo Lotería del Meta.

La Lotería del Meta, una de las más populares de Colombia, tuvo desarrollo este miércoles, 29 de octubre de 2025, en su sorteo número 3270. El número ganador para el premio mayor fue el 9130, con la serie 010.

La transmisión oficial del evento mostró el resultado. Recuerde que si desea participar en la Lotería del Meta lo puede hacer para el próximo miércoles, 5 de noviembre, cuando tenga desarrollo el sorteo 3271 en el horario habitual, es decir, 10:30 p.m.

Transmisión oficial del sorteo 3270 de la Lotería del Meta - 29 de octubre de 2025

Número ganador: 9130

Serie: 010

YouTube video player

Últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Repase el plan de premios de la Lotería del Meta:

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
Contexto: Resultado Lotería del Huila, 28 de octubre: número ganador del último sorteo del mes

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, reza en la web oficial de la Lotería del Meta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios y Once Caldas complicaron todo en Liga BetPlay: durísimo panorama de ambos en la tabla

2. Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

3. Huracán Melissa deja casas derrumbadas en el Atlántico: impactantes imágenes muestran la devastación

4. Toman contundente decisión contra los dos hombres detenidos por el robo en el Museo de Louvre

5. Nuevo récord para Trey Yesavage: así quedó el juego 5 de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColjuegosLoterías Colombia hoyLotería del MetaLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.