Consulte si ganó millones de pesos con la Lotería del Meta el miércoles 22 de octubre

Todos los miércoles puede poner a prueba su suerte con este juego de azar en Colombia.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 3:41 a. m.
La Lotería del Meta. | Foto: 123rf

Este miércoles, 22 de octubre, se jugó el sorteo 3269 de la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 7451 de la serie: 013

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

