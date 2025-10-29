Suscribirse

Resultado Lotería del Huila, 28 de octubre: número ganador del último sorteo del mes

La Lotería del Huila anunció el número ganador del último sorteo del mes realizado este 28 de octubre.

Redacción Loterías
29 de octubre de 2025, 11:32 a. m.
El sorteo de este martes 28 de octubre reveló la cifra ganadora que cierra el mes para la Lotería del Huila.
El último sorteo del mes de la Lotería del Huila dejó un nuevo número ganador este 28 de octubre. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería del Huila

La Lotería del Huila realizó este martes 28 de octubre el sorteo correspondiente al cierre del mes, a las 10:25 p.m., como es habitual.

El número ganador de la noche se llevaría premio mayor de esta tradicional lotería que entrega 2.000 millones de pesos al afortunado.

Ganador premio mayor, sorteo 4727

  • Número: 4622
  • Serie: 157
Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 28 de Octubre de 2025

Histórico reciente de resultados

La Lotería del Huila juega únicamente los días martes y estos han sido los números ganadores de los 3 sorteos más recientes:

  • 21 de octubre de 2025: 0573 – serie 096
  • 14 de octubre de 2025: 8305 – serie 141
  • 7 de octubre de 2025: 5936 – serie 026

Este cierre de mes atrajo la atención de jugadores en todo el país, quienes buscan convertirse en los nuevos millonarios de Colombia.

Premios que entrega la Lotería del Huila

El plan de premios vigente otorga los siguientes valores:

  • Premio mayor: 2.000 millones de pesos (un solo ganador)
  • Primer seco: 150 millones de pesos
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco premios disponibles)
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (diez premios disponibles)
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez premios disponibles)
El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.
La combinación ganadora del sorteo del 28 de octubre fue revelada por la Lotería del Huila. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería del Huila

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.

¿Cómo se juega y a qué hora se realiza el sorteo?

La Lotería del Huila realiza su sorteo todos los martes a las 10:25 de la noche. Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos.

