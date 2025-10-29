Loterías
Resultado Lotería del Huila, 28 de octubre: número ganador del último sorteo del mes
La Lotería del Huila anunció el número ganador del último sorteo del mes realizado este 28 de octubre.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Lotería del Huila realizó este martes 28 de octubre el sorteo correspondiente al cierre del mes, a las 10:25 p.m., como es habitual.
El número ganador de la noche se llevaría premio mayor de esta tradicional lotería que entrega 2.000 millones de pesos al afortunado.
Ganador premio mayor, sorteo 4727
- Número: 4622
- Serie: 157
Histórico reciente de resultados
La Lotería del Huila juega únicamente los días martes y estos han sido los números ganadores de los 3 sorteos más recientes:
- 21 de octubre de 2025: 0573 – serie 096
- 14 de octubre de 2025: 8305 – serie 141
- 7 de octubre de 2025: 5936 – serie 026
Este cierre de mes atrajo la atención de jugadores en todo el país, quienes buscan convertirse en los nuevos millonarios de Colombia.
Premios que entrega la Lotería del Huila
El plan de premios vigente otorga los siguientes valores:
- Premio mayor: 2.000 millones de pesos (un solo ganador)
- Primer seco: 150 millones de pesos
- Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco premios disponibles)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (diez premios disponibles)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez premios disponibles)
Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.
¿Cómo se juega y a qué hora se realiza el sorteo?
La Lotería del Huila realiza su sorteo todos los martes a las 10:25 de la noche. Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos.