La Lotería del Huila jugó el primer sorteo del mes de noviembre este martes 4 de noviembre de 2025, en su horario a las 10:25 p.m., el número ganador del premio mayor el cual es de 2.000 millones de pesos, ha sido sorteado.

Resultado del premio mayor, martes 4 de noviembre de 2025

Número: 1729

Serie: 040

Resultados de los 3 últimos sorteos

En los últimos 3 sorteos, la Lotería del Huila ha dejado diferentes combinaciones, estos son los números que han encabezado los 3 juegos anteriores:

28 de octubre de 2025: número 4622 de la serie 157.

21 de octubre de 2025: número 0573 de la serie 096.

14 de octubre de 2025: número 8305 de la serie 141.

Cada uno de estos sorteos mantiene la tradición del juego de azar más representativo del departamento, con una historia que combina suerte, esperanza y premios que cambian vidas.

Secos que entrega la Lotería del Huila

El premio mayor es de 2.000 millones de pesos, pero, la Lotería del Huila también otorga más oportunidades para ganar, en los cuales sus diferentes categorías de secos son:

Primer seco: 150 millones de pesos (1 ganador).

Segundo seco: 100 millones de pesos (5 ganadores).

Tercer seco: 30 millones de pesos (10 ganadores).

Cuarto seco: 15 millones de pesos (10 ganadores).