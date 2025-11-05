Loterías
Resultado Lotería del Huila: ganador del premio mayor, primer sorteo del mes de noviembre 2025
Un afortunado jugador se llevó el premio mayor en el sorteo 4728 de la Lotería del Huila, realizado este martes 4 de noviembre a las 10:25 de la noche.
La Lotería del Huila jugó el primer sorteo del mes de noviembre este martes 4 de noviembre de 2025, en su horario a las 10:25 p.m., el número ganador del premio mayor el cual es de 2.000 millones de pesos, ha sido sorteado.
Resultado del premio mayor, martes 4 de noviembre de 2025
- Número: 1729
- Serie: 040
Resultados de los 3 últimos sorteos
En los últimos 3 sorteos, la Lotería del Huila ha dejado diferentes combinaciones, estos son los números que han encabezado los 3 juegos anteriores:
- 28 de octubre de 2025: número 4622 de la serie 157.
- 21 de octubre de 2025: número 0573 de la serie 096.
- 14 de octubre de 2025: número 8305 de la serie 141.
Cada uno de estos sorteos mantiene la tradición del juego de azar más representativo del departamento, con una historia que combina suerte, esperanza y premios que cambian vidas.
Secos que entrega la Lotería del Huila
El premio mayor es de 2.000 millones de pesos, pero, la Lotería del Huila también otorga más oportunidades para ganar, en los cuales sus diferentes categorías de secos son:
- Primer seco: 150 millones de pesos (1 ganador).
- Segundo seco: 100 millones de pesos (5 ganadores).
- Tercer seco: 30 millones de pesos (10 ganadores).
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (10 ganadores).
Estos premios complementan el atractivo principal del sorteo, consolidando a la Lotería del Huila como una de las más destacadas entre las tradicionales del país.