Suscribirse

Loterías

Resultado Lotería del Huila: ganador del premio mayor, primer sorteo del mes de noviembre 2025

Un afortunado jugador se llevó el premio mayor en el sorteo 4728 de la Lotería del Huila, realizado este martes 4 de noviembre a las 10:25 de la noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2025, 8:08 p. m.
El tradicional sorteo de los martes de la Lotería del Huila dejó un resultado que marcó el comienzo de un mes lleno de expectativas.
La emoción se apoderó de los seguidores de la Lotería del Huila tras conocerse el resultado del sorteo que dio inicio al mes. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Lotería de Huila

La Lotería del Huila jugó el primer sorteo del mes de noviembre este martes 4 de noviembre de 2025, en su horario a las 10:25 p.m., el número ganador del premio mayor el cual es de 2.000 millones de pesos, ha sido sorteado.

Resultado del premio mayor, martes 4 de noviembre de 2025

  • Número: 1729
  • Serie: 040
Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 4 de Noviembre de 2025

Resultados de los 3 últimos sorteos

En los últimos 3 sorteos, la Lotería del Huila ha dejado diferentes combinaciones, estos son los números que han encabezado los 3 juegos anteriores:

  • 28 de octubre de 2025: número 4622 de la serie 157.
  • 21 de octubre de 2025: número 0573 de la serie 096.
  • 14 de octubre de 2025: número 8305 de la serie 141.

Cada uno de estos sorteos mantiene la tradición del juego de azar más representativo del departamento, con una historia que combina suerte, esperanza y premios que cambian vidas.

Secos que entrega la Lotería del Huila

El premio mayor es de 2.000 millones de pesos, pero, la Lotería del Huila también otorga más oportunidades para ganar, en los cuales sus diferentes categorías de secos son:

El sorteo de este martes 28 de octubre reveló la cifra ganadora que cierra el mes para la Lotería del Huila.
El último sorteo del mes de la Lotería del Huila dejó un nuevo número ganador este 28 de octubre. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería del Huila
  • Primer seco: 150 millones de pesos (1 ganador).
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (5 ganadores).
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (10 ganadores).
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (10 ganadores).

Estos premios complementan el atractivo principal del sorteo, consolidando a la Lotería del Huila como una de las más destacadas entre las tradicionales del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista colombiano viajó a Estados Unidos para solicitar a ese gobierno que se incluya al M-19 en la lista de grupos terroristas

2. Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

3. Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

4. Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

5. Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del Huilapremio mayorGanadorsorteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.