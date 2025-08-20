Loterías
Resultado Baloto 20 de agosto de 2025, número ganador del último sorteo
Conozca el resultado del Baloto en el sorteo 2542 jugado este miércoles en la noche.
El miércoles 20 de agosto de 2025 se realizó el sorteo 2542 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. El acumulado del premio mayor alcanzó los 15.400 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha entregaba un acumulado de 2.700 millones de pesos.
Resultados del sorteo 2542 del Baloto del 20 de agosto de 2025
Premio mayor: 15.400 millones de pesos
- Número ganador: XXXXXXXX
- Súper balota: X
Resultados del sorteo 2542 del Baloto Revancha del 20 de agosto de 2025
Premio mayor: 2.700 millones de pesos
- Número ganador: XXXXXXXX
- Súper balota: X
Últimos resultados del Baloto
A continuación, los números ganadores de los tres sorteos más recientes del Baloto con la Súper balota:
- 18 de agosto de 2025: 02 - 03 - 14 - 15 - 23 - 05
- 16 de agosto de 2025: 12 - 13 - 33 - 37 - 38 - 15
- 13 de agosto de 2025: 07 - 12 - 22 - 33 - 38 - 05
Últimos resultados del Baloto Revancha
- 18 de agosto de 2025: 01 - 12 - 14 - 28 - 33 - 01
- 16 de agosto de 2025: 02 - 04 - 08 - 12 - 32 - 08
- 13 de agosto de 2025: 01 - 03 - 09 - 24 - 34 - 09
El próximo sorteo del Baloto se jugará el sábado 23 de agosto de 2025 en la noche y podrá seguirse en vivo por televisión y radio.
¿Cómo se reclama el premio del Baloto?
Los premios del Baloto pueden reclamarse en puntos autorizados dependiendo del monto ganado.
Para premios menores a 182 UVT ($8′565.830), el jugador debe presentar:
- El tiquete original. Si fue adquirido en línea, puede imprimirse desde el correo de confirmación o desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
- Un documento de identidad válido: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
Los premios mayores se reclaman directamente con el operador autorizado, siguiendo los lineamientos de Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en Colombia.