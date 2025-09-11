Suscribirse

Loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá: número ganador de los 10.000 millones el 11 de septiembre de 2025

La Lotería de Bogotá entregó su millonario premio en la noche del 11 de septiembre.

Redacción Loterías
12 de septiembre de 2025, 3:37 a. m.
Con 10.000 millones en juego, la Lotería de Bogotá cumplió su cita semanal
Un billete ganador cambió de vida en el sorteo 2811 de la Lotería de Bogotá. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá jugó este jueves 11 de septiembre de 2025 su sorteo número 2811, donde el premio mayor de 10.000 millones de pesos motivó a miles de colombianos. Este sorteo se realizó a las 10:25 p.m., cumpliendo con su tradicional horario semanal que mantiene en expectativa a miles de bogotanos y colombianos.

El número ganador del sorteo 2811

El número ganador del premio mayor de 10.000 millones de pesos correspondiente al sorteo 2811 de la Lotería de Bogotá fue:

  • Número: 6747
  • Serie: 224

Este afortunado número convierte a su poseedor en el nuevo multimillonario de la capital colombiana.

Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 11 de Septiembre de 2025

Histórico de los últimos sorteos

La Lotería de Bogotá ha venido entregando importantes premios en las últimas semanas. Los resultados de los sorteos anteriores fueron:

  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: número 6124 de la serie 297
  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 9673 de la serie 407
  • Sorteo del 21 de agosto de 2025: número 9915 de la serie 416

Distribución completa de premios

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá distribuye múltiples premios secos que benefician a cientos de participantes:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio Seco: $1.000 millones (1 premio)
  • Premios Secos: $500 millones (2 premios)
  • Premios Secos: $200 millones (3 premios)
  • Premios Secos: $50 millones (6 premios)
  • Premios Secos: $20 millones (10 premios)
  • Premios Secos: $10 millones (30 premios)

Cómo verificar la autenticidad de su billete

La Lotería de Bogotá recuerda a todos los participantes las medidas de seguridad para verificar que su billete o fracción sea auténtico:

El más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá ya tiene número ganador confirmado.
Expectativa en la capital por el resultado de la Lotería de Bogotá del 11 de septiembre | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Bogotá

Puntos de verificación clave:

  1. Verifique la integridad: Confirme que el número y fecha del sorteo no presenten señales de adulteración
  2. Valor correcto: El billete debe costar $18.000 y la fracción $6.000 según el actual plan de premios
  3. Prueba de autenticidad: Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete con la frase “FROTE CON UNA MONEDA” debe aparecer la palabra “AUTÉNTICO”

