Resultado de la Lotería de Manizales: ganador del sorteo del miércoles 15 de octubre

La Lotería de Manizales cumplió con su cita semanal y presentó el resultado del sorteo realizado este miércoles 15 de octubre.

Redacción Loterías
16 de octubre de 2025, 11:29 a. m.
El 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4923 de la Lotería de Manizales con millonario resultado.
Como cada miércoles, la Lotería de Manizales dio a conocer el número correspondiente a su más reciente sorteo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realizó su sorteo habitual la noche de este miércoles 15 de octubre de 2025, como cada semana a las 11:00 p.m. El número ganador del premio mayor sortea 2.600 millones de pesos.

Premio mayor Lotería de Manizales

  • Número: 1727.
  • Serie: 232.
Resultado Loteria de MANIZALES Miercoles 15 de Octubre de 2025

Resultado de los 3 sorteos anteriores

En las últimas semanas, la Lotería de Manizales ha entregado los siguientes resultados:

  • 8 de octubre de 2025: número 0766 de la serie 093.
  • 1 de octubre de 2025: número 1199 de la serie 058.
  • 24 de septiembre de 2025: número 8179 de la serie 144.

Estos sorteos reflejan la constancia del juego y la expectativa que genera entre miles de apostadores en todo el país, quienes siguen con atención los resultados de cada miércoles.

Cómo reclamar el premio ganador

El premio mayor y los demás premios de la Lotería de Manizales pueden reclamarse en cualquiera de las agencias autorizadas de la lotería en Colombia. Para hacerlo, el ganador debe presentar el billete original y su cédula de ciudadanía.

Este fue el ganador en la segunda semana de octubre.
Miles de colombianos siguieron atentos el resultado del sorteo de la Lotería de Manizales correspondiente al miércoles 15 de octubre. | Foto: Getty images/Jesús Chacín/Montaje:Semana

En caso de que el monto del premio sea superior a 100 millones de pesos, el trámite debe realizarse directamente en la sede principal de la Lotería de Manizales, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales. Allí se realiza la validación oficial y el proceso de pago correspondiente.

