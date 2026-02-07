Resultado de la lotería de Medellín el viernes 6 de febrero: usted pudo haber ganado millones de pesos

El sorteo número 4821 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 6 de febrero a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

Número ganador: 7002

Serie: 128

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

Dos secos de $ 1.000 millones

Dos secos de $ 700 millones

Dos de $ 500 millones

6 secos de $ 100 millones

7 de $ 50 millones

10 premios de $ 20 millones

15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recuerda a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $ 5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.