Resultado de la Lotería de Risaralda: Conozca si fue el ganador del primer sorteo del 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 2 de enero de 2026 su primer sorteo del año, un evento esperado por miles de apostadores que cada semana prueban suerte con uno de los juegos tradicionales del país. El sorteo número 2932, que se lleva a cabo únicamente los viernes a las 11:00 de la noche (debido al festivo el sorteo se movió para este sábado), entregó un premio mayor superior a los 2.333 millones de pesos.

Número ganador del sorteo 2932 de la Lotería del Risaralda

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este sábado 3 de enero de 2026, la combinación ganadora fue:

Número: 6708

Serie: 192

Los jugadores que adquirieron su billete para este sorteo ya pueden verificar si fueron los afortunados ganadores del primer gran premio de 2026.

