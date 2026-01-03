Loterías

Resultado de la Lotería de Risaralda: Conozca si fue el ganador del primer sorteo del 2026

El sorteo 2932 abrió el calendario de la Lotería del Risaralda en 2026 con un premio millonario en juego.

Redacción Loterías
3 de enero de 2026, 10:42 a. m.
Más de 2.300 millones de pesos estuvieron en juego en el arranque de la Lotería del Risaralda en 2026.
Más de 2.300 millones de pesos estuvieron en juego en el arranque de la Lotería del Risaralda en 2026.

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 2 de enero de 2026 su primer sorteo del año, un evento esperado por miles de apostadores que cada semana prueban suerte con uno de los juegos tradicionales del país. El sorteo número 2932, que se lleva a cabo únicamente los viernes a las 11:00 de la noche (debido al festivo el sorteo se movió para este sábado), entregó un premio mayor superior a los 2.333 millones de pesos.

Número ganador del sorteo 2932 de la Lotería del Risaralda

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este sábado 3 de enero de 2026, la combinación ganadora fue:

  • Número: 6708
  • Serie: 192

Los jugadores que adquirieron su billete para este sorteo ya pueden verificar si fueron los afortunados ganadores del primer gran premio de 2026.

El sorteo número 2931 fue el encargado de despedir el año para este juego de azar regional.
El premio mayor volvió a concentrar la atención en el primer sorteo del año. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería del Risaralda

En las semanas previas al cierre de 2025, la Lotería del Risaralda dejó los siguientes números ganadores, que muchos jugadores tienen en cuenta como referencia al momento de apostar:

  • 26 de diciembre de 2025: número 6708, serie 192
  • 19 de diciembre de 2025: número 4686, serie 195
  • 12 de diciembre de 2025: número 1687, serie 245

Noticias Destacadas