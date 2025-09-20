Resultado de la Lotería de Risaralda viernes 19 de septiembre: ganador premio mayor de 2.333 millones de pesos

La Lotería del Risaralda realizó en la noche de este viernes, 19 de septiembre de 2025, el sorteo 2917, en el cual se entrega el premio mayor de 2.333 millones de pesos. El juego de azar, que se celebra cada viernes a las 11:00 p. m., volvió a captar la atención de apostadores en todo el país.

Sorteo 2917 y resultado del premio mayor

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 7350 de la serie 221, correspondiente al sorteo de este viernes, con ello, la Lotería del Risaralda continúa siendo una de las más relevantes del país, con premios que generan expectativa entre los jugadores.

El premio mayor fue de 2.333 millones de pesos, lo que convierte a este sorteo en uno de los más llamativos del país.

Premios secos y distribución de millonarios

Además del premio mayor, la Lotería del Risaralda repartió múltiples premios secos que suman a la emoción del juego. Entre ellos destacan:

Seco El Gordo de la Risaralda : 300 millones de pesos.

: 300 millones de pesos. Seco Ángel de la Suerte : 200 millones de pesos.

: 200 millones de pesos. Seco Mula Millonaria : 150 millones de pesos.

: 150 millones de pesos. Seco Milagro Millonario : 80 millones de pesos.

: 80 millones de pesos. Secos Guaca de Oro : 60 millones de pesos (3 premios).

: 60 millones de pesos (3 premios). Secos Cofre de Diamantes : 50 millones de pesos (5 premios).

: 50 millones de pesos (5 premios). Secos Trébol de la Fortuna : 40 millones de pesos (3 premios).

: 40 millones de pesos (3 premios). Secos de Perla : 35 millones de pesos (5 premios).

: 35 millones de pesos (5 premios). Secos Cosecha Millonaria: 30 millones de pesos (11 premios).

En total, la lotería distribuye una amplia gama de oportunidades que van más allá del premio mayor, incentivando la participación de quienes buscan nuevas opciones para tentar la suerte.

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 19 de septiembre el sorteo 2917, que dejó un nuevo ganador del premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Risaralda

Los últimos resultados del sorteo

La Lotería del Risaralda ha mantenido una continuidad semanal en sus sorteos, con resultados que reflejan la expectativa de miles de jugadores. Estos son los más recientes:

12 de septiembre de 2025 : número 8878 de la serie 038.

: número 8878 de la serie 038. 5 de septiembre de 2025 : número 4970 de la serie 258.

: número 4970 de la serie 258. 29 de agosto de 2025: número 5858 de la serie 254.