Suscribirse

Lotería

Resultado de Super Astro Sol hoy 15 de noviembre de 2025: último sorteo, número y signo ganador

El sorteo de este 15 de noviembre de 2025 ya dejó su número y signo de la suerte, un resultado esperado por miles de jugadores que siguen de cerca el Super Astro Sol.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
15 de noviembre de 2025, 9:12 p. m.
Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025
Resultado del Super Astro Sol de noviembre 15 de 2025 | Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images

En la tarde del sábado 15 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 5287 del Super Astro Sol, el popular juego de azar que se transmite a las 4: 00 p. m., con premios que pueden multiplicar hasta 42.000 veces el valor apostado. Basta con acertar cuatro cifras y un signo zodiacal para aspirar a ganar millones de pesos.

Cada día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la esperanza de acertar la combinación completa, en el orden exacto de las balotas y el signo elegido.

Incluso quienes juegan solo las cuatro cifras, sin importar el signo, pueden llevarse un premio considerable.

Resultados del Super Astro Sol – sábado 15 de noviembre de 2025

  • Número ganador: 3634
  • Últimos tres dígitos: 634
  • Últimos dos dígitos: 34
  • Signo ganador: aries
Resultado SUPER ASTRO SOL Sabado 15 de Noviembre de 2025

Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos más queridos del país, donde cada apostador decide cuánto arriesgar: desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de convertir una pequeña apuesta en una gran ganancia.

Para jugar, el apostador debe adquirir un tiquete por el valor que desee y escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9, acompañadas del signo zodiacal que considere su amuleto de suerte. Con esta combinación podrá aspirar al premio mayor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ola gigante arrastra a niña de 5 años en Big Sur, Estados Unidos, mientras su padre muere intentando salvarla

2. Así le fue a Linda Caicedo en el clásico entre Barcelona y Real Madrid: hubo goleada

3. Emergencia en Ezeiza: las estremecedoras imágenes del incendio en Argentina que dejó decenas de heridos

4. Horóscopo de fin de semana del 15 al 17 de noviembre: predicciones para el puente festivo

5. Eliminatorias europeas al Mundial 2026: a Bélgica no le alcanzó y España está virtualmente clasificada

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoyResultados LoteríaSuper Astro SolColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.