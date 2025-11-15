Resultado de Super Astro Sol hoy 15 de noviembre de 2025: último sorteo, número y signo ganador

En la tarde del sábado 15 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 5287 del Super Astro Sol, el popular juego de azar que se transmite a las 4: 00 p. m., con premios que pueden multiplicar hasta 42.000 veces el valor apostado. Basta con acertar cuatro cifras y un signo zodiacal para aspirar a ganar millones de pesos.

Cada día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la esperanza de acertar la combinación completa, en el orden exacto de las balotas y el signo elegido.

Incluso quienes juegan solo las cuatro cifras, sin importar el signo, pueden llevarse un premio considerable.

Resultados del Super Astro Sol – sábado 15 de noviembre de 2025

Número ganador: 3634

3634 Últimos tres dígitos: 634

634 Últimos dos dígitos: 34

34 Signo ganador: aries

Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos más queridos del país, donde cada apostador decide cuánto arriesgar: desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de convertir una pequeña apuesta en una gran ganancia.