Lotería
Resultado de Super Astro Sol hoy 15 de noviembre de 2025: último sorteo, número y signo ganador
El sorteo de este 15 de noviembre de 2025 ya dejó su número y signo de la suerte, un resultado esperado por miles de jugadores que siguen de cerca el Super Astro Sol.
En la tarde del sábado 15 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 5287 del Super Astro Sol, el popular juego de azar que se transmite a las 4: 00 p. m., con premios que pueden multiplicar hasta 42.000 veces el valor apostado. Basta con acertar cuatro cifras y un signo zodiacal para aspirar a ganar millones de pesos.
Cada día, miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la esperanza de acertar la combinación completa, en el orden exacto de las balotas y el signo elegido.
Incluso quienes juegan solo las cuatro cifras, sin importar el signo, pueden llevarse un premio considerable.
Resultados del Super Astro Sol – sábado 15 de noviembre de 2025
- Número ganador: 3634
- Últimos tres dígitos: 634
- Últimos dos dígitos: 34
- Signo ganador: aries
Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos más queridos del país, donde cada apostador decide cuánto arriesgar: desde $500 hasta $10.000, con la posibilidad de convertir una pequeña apuesta en una gran ganancia.
Para jugar, el apostador debe adquirir un tiquete por el valor que desee y escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9, acompañadas del signo zodiacal que considere su amuleto de suerte. Con esta combinación podrá aspirar al premio mayor.