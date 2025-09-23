Loterías
Resultado del Baloto: número ganador del acumulado millonario del lunes 22 de septiembre de 2025
El sorteo de este lunes del Baloto presentó su acumulado más reciente y los números que podrían definir la próxima recompensa millonaria.
El Baloto realizó este lunes, 22 de septiembre de 2025, su sorteo número 2556, ofreciendo a los apostadores colombianos la posibilidad de ganar un acumulado millonario.
Este sorteo, que se celebra únicamente los lunes, miércoles y sábados, sorteó un acumulado de 21.000 millones de pesos en la modalidad principal y 4.100 millones en la modalidad Baloto Revancha.
Resultados del sorteo del Baloto del 22 de septiembre de 2025
- Premio mayor: 21.000 millones de pesos
- Número ganador: 35 - 22 - 23 - 18 - 06
- Súper balota: 15
En la modalidad principal, los jugadores tenían la oportunidad de llevarse el gran acumulado acertando los seis números principales más la Súper Balota.
Resultados del Baloto Revancha del 22 de septiembre de 2025
- Premio mayor: 4.100 millones de pesos
- Número ganador: 06 - 12 - 14 - 35 - 05
- Súper balota: 12
El Baloto Revancha permite a los apostadores una segunda opción de ganar grandes premios con una dinámica similar a la del sorteo principal.
Últimos resultados de Baloto y Baloto Revancha
Últimos tres sorteos del Baloto (con Súper Balota):
- 20 de septiembre de 2025: 08 - 11 - 16 - 30 - 40 - 06
- 17 de septiembre de 2025: 07 - 09 - 10 - 37 - 39 - 04
- 15 de septiembre de 2025: 06 - 10 - 11 - 12 - 19 - 07
Últimos tres sorteos del Baloto Revancha (con Súper Balota):
- 20 de septiembre de 2025: 12 - 24 - 29 - 39 - 42 - 08
- 17 de septiembre de 2025: 05 - 07 - 11 - 15 - 23 - 03
- 15 de septiembre de 2025: 03 - 05 - 13 - 21 - 31 - 16
Plazo para reclamar el premio
Los ganadores del Baloto tienen un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Este tiempo aplica tanto para la modalidad principal como para la Revancha.
Cómo reclamar el premio de Baloto
Para premios menores a 182 UVT ($8.565.830):
- Presentar el tiquete original. Si la compra fue digital, se debe imprimir el tiquete enviado al correo o descargarlo desde “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
- Documento de identidad vigente: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o especial de permanencia.
Para premios superiores a 182 UVT ($9.063.418):
- Llamar a los números (601) 2973030 o (601) 7426861, extensión 72749, en horario de oficina.