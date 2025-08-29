Este viernes 29 de agosto de 2025 se realizó el sorteo número 8172 de la Lotería Chontico, tanto en su versión de Día como en la de Noche.

Los seguidores de este reconocido juego de azar estuvieron atentos al desarrollo de la jornada, en la que los resultados fueron revelados a través de los espacios de difusión habituales.

Las cifras ganadoras ya pueden consultarse en los canales oficiales de la lotería, entre ellos el canal de YouTube Resultados de Loterías y Chances en Colombia, plataforma autorizada para transmitir en vivo cada uno de los sorteos.

Plan de premios de la Lotería Chontico

La Lotería Chontico ofrece a sus apostadores un esquema de premios considerado como uno de los más atractivos dentro de los juegos de azar en el país.

El premio mayor corresponde a 4.500 veces el valor jugado, destinado a quienes logren acertar las cuatro cifras exactas del número ganador.

Además, existen recompensas para otras combinaciones. Quienes acierten las tres últimas cifras reciben 400 pesos por cada peso apostado.

Del mismo modo, el plan contempla incentivos para aquellos que logren coincidir con las dos primeras o las dos últimas cifras del resultado oficial.

Lotería Chontico Día sorteo 8172

Premio mayor: 3083 - 6

Tres últimos: 083

Dos últimos: 83

Cifra completa: 3083

Último número: 6

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 29 de agosto de 2025:

Lotería Chontico Noche sorteo 8172

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 29 de agosto de 2025:

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

28 de agosto de 2025: número 7738 (Quinta-7)

27 de agosto de 2025: número 3386 (Quinta-9)

26 de agosto de 2025: número 8169 (Quinta-7)

Edición Noche

28 de agosto de 2025: número 0639 (Quinta-4)

27 de agosto de 2025: número 7870 (Quinta-0)

26 de agosto de 2025: número 6438 (Quinta-9)