Resultado del sorteo Superior: Lotería Nacional, viernes 17 de abril de 2026

La Lotería Nacional celebró este viernes 17 de abril de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los juegos más tradicionales del país, que en esta ocasión correspondió al número 2880.
El sorteo también estuvo enmarcado en la conmemoración del centenario de cuatro históricas Escuelas Normales Rurales.
Números ganadores del Sorteo Superior 2880
El premio mayor de 17 millones de pesos fue para el número 29357, convirtiéndose en el principal protagonista de la jornada. A continuación, el listado completo de los premios principales:
- Primer premio (17 millones): 29357
- Segundo premio (1 millón 440 mil): 33124
- Tercer premio (275 mil): 50884
- Cuarto premio (275 mil): 34531
- Quinto premio (275 mil): 18277
- Sexto premio (275 mil): 38502
- Séptimo premio (144 mil): 53725
- Octavo premio (144 mil): 44976
- Noveno premio (144 mil): 29453
- Décimo premio (144 mil): 42464
- Onceavo premio (90 mil): 55576
- Doceavo premio (90 mil): 50999
- Treceavo premio (90 mil): 51833
- Catorceavo premio (90 mil): 55590
- Quincuagésimo premio (90 mil): 24220
- Dieciséisavo premio (90 mil): 32286
- Diecisieteavo premio (90 mil): 37783
- Dieciochoavo premio (90 mil): 13343
- Diecinueveavo premio (90 mil): 52208
- Veinteavo premio (90 mil): 16695
¿Qué es el sorteo Melate?
Melate es un juego con más de una oportunidad para volverse millonario; el mismo se lleva a cabo con una segunda y tercera oportunidad, conocidas como Revancha y Revanchita.
“Estos sorteos sin duda son atractivos para los participantes debido a que cada uno de estos sorteos tiene sus propias bolsas acumuladas que van aumentando después de cada sorteo en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores”, señala la Lotería Superior.