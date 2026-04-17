Resultado del sorteo Superior: Lotería Nacional, viernes 17 de abril de 2026

La Lotería Nacional celebró este viernes 17 de abril de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los juegos más tradicionales del país, que en esta ocasión correspondió al número 2880.

El sorteo también estuvo enmarcado en la conmemoración del centenario de cuatro históricas Escuelas Normales Rurales.

Números ganadores del Sorteo Superior 2880

El premio mayor de 17 millones de pesos fue para el número 29357, convirtiéndose en el principal protagonista de la jornada. A continuación, el listado completo de los premios principales:

Primer premio (17 millones): 29357

29357 Segundo premio (1 millón 440 mil): 33124

33124 Tercer premio (275 mil): 50884

50884 Cuarto premio (275 mil): 34531

34531 Quinto premio (275 mil): 18277

18277 Sexto premio (275 mil): 38502

38502 Séptimo premio (144 mil): 53725

53725 Octavo premio (144 mil): 44976

44976 Noveno premio (144 mil): 29453

29453 Décimo premio (144 mil): 42464

42464 Onceavo premio (90 mil): 55576

55576 Doceavo premio (90 mil): 50999

50999 Treceavo premio (90 mil): 51833

51833 Catorceavo premio (90 mil): 55590

55590 Quincuagésimo premio (90 mil): 24220

24220 Dieciséisavo premio (90 mil): 32286

32286 Diecisieteavo premio (90 mil): 37783

37783 Dieciochoavo premio (90 mil): 13343

13343 Diecinueveavo premio (90 mil): 52208

52208 Veinteavo premio (90 mil): 16695

¿Qué es el sorteo Melate?

Melate es un juego con más de una oportunidad para volverse millonario; el mismo se lleva a cabo con una segunda y tercera oportunidad, conocidas como Revancha y Revanchita.

“Estos sorteos sin duda son atractivos para los participantes debido a que cada uno de estos sorteos tiene sus propias bolsas acumuladas que van aumentando después de cada sorteo en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores”, señala la Lotería Superior.