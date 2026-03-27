Resultado del sorteo Superior: Lotería Nacional, viernes 27 de marzo de 2026

La Lotería Nacional celebró este viernes 27 de marzo de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los juegos más tradicionales del país, que en esta ocasión correspondió al número 2878.

El sorteo también estuvo enmarcado en la conmemoración del 65° aniversario de Editorial Panini México, firma reconocida por su impacto en el mundo del coleccionismo y su presencia en el país durante más de dos décadas.

Números ganadores del Sorteo Superior 2878

El premio mayor de 17 millones de pesos fue para el número 46608, convirtiéndose en el principal protagonista de la jornada. A continuación, el listado completo de los premios principales:

Primer premio (17 millones): 46608

46608 Segundo premio (1 millón 440 mil): 14989

14989 Tercer premio (275 mil): 22985

22985 Cuarto premio (275 mil): 03650

03650 Quinto premio (275 mil): 27850

27850 Sexto premio (275 mil): 12238

12238 Séptimo premio (144 mil): 18127

18127 Octavo premio (144 mil): 22864

22864 Noveno premio (144 mil): 05751

05751 Décimo premio (144 mil): 16504

16504 Onceavo premio (90 mil): 31838

31838 Doceavo premio (90 mil): 49828

49828 Treceavo premio (90 mil): 26590

26590 Catorceavo premio (90 mil): 56052

56052 Quinceavo premio (90 mil): 41239

41239 Dieciseisavo premio (90 mil): 07906

07906 Diecisieteavo premio (90 mil): 47847

47847 Dieciochoavo premio (90 mil): 34190

34190 Diecinueveavo premio (90 mil): 20904

20904 Veinteavo premio (90 mil): 44738

Un sorteo conmemorativo y de tradición

Este Sorteo Superior no solo repartió millones de pesos, sino que también se vinculó a una fecha especial para el sector editorial. El aniversario de Panini resaltó el papel del coleccionismo como una actividad que trasciende generaciones, fomentando la convivencia y el aprendizaje, valores que coinciden con el espíritu social de la lotería.

Desde su fundación en 1961 en Italia, Panini ha expandido su presencia a nivel global, consolidándose como líder en productos coleccionables y fortaleciendo su influencia cultural en mercados como el mexicano.