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Resultado del sorteo Superior: Lotería Nacional, viernes 27 de marzo de 2026

El Sorteo Superior de la Lotería Nacional dejó nuevos ganadores este viernes.

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Redacción Loterías
27 de marzo de 2026, 10:44 p. m.
Ya se conocen los números del Sorteo Superior 2878 de la Lotería Nacional.
Ya se conocen los números del Sorteo Superior 2878 de la Lotería Nacional. Foto: Lotería Nacional

La Lotería Nacional celebró este viernes 27 de marzo de 2026 una nueva edición del Sorteo Superior, uno de los juegos más tradicionales del país, que en esta ocasión correspondió al número 2878.

El sorteo también estuvo enmarcado en la conmemoración del 65° aniversario de Editorial Panini México, firma reconocida por su impacto en el mundo del coleccionismo y su presencia en el país durante más de dos décadas.

Números ganadores del Sorteo Superior 2878

El premio mayor de 17 millones de pesos fue para el número 46608, convirtiéndose en el principal protagonista de la jornada. A continuación, el listado completo de los premios principales:

  • Primer premio (17 millones): 46608
  • Segundo premio (1 millón 440 mil): 14989
  • Tercer premio (275 mil): 22985
  • Cuarto premio (275 mil): 03650
  • Quinto premio (275 mil): 27850
  • Sexto premio (275 mil): 12238
  • Séptimo premio (144 mil): 18127
  • Octavo premio (144 mil): 22864
  • Noveno premio (144 mil): 05751
  • Décimo premio (144 mil): 16504
  • Onceavo premio (90 mil): 31838
  • Doceavo premio (90 mil): 49828
  • Treceavo premio (90 mil): 26590
  • Catorceavo premio (90 mil): 56052
  • Quinceavo premio (90 mil): 41239
  • Dieciseisavo premio (90 mil): 07906
  • Diecisieteavo premio (90 mil): 47847
  • Dieciochoavo premio (90 mil): 34190
  • Diecinueveavo premio (90 mil): 20904
  • Veinteavo premio (90 mil): 44738
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Un sorteo conmemorativo y de tradición

Este Sorteo Superior no solo repartió millones de pesos, sino que también se vinculó a una fecha especial para el sector editorial. El aniversario de Panini resaltó el papel del coleccionismo como una actividad que trasciende generaciones, fomentando la convivencia y el aprendizaje, valores que coinciden con el espíritu social de la lotería.

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Desde su fundación en 1961 en Italia, Panini ha expandido su presencia a nivel global, consolidándose como líder en productos coleccionables y fortaleciendo su influencia cultural en mercados como el mexicano.