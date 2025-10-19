Loterías
Resultado del Super Astro Luna: combinación ganadora del premio gordo, sábado 18 de octubre
El Super Astro Luna del 18 de octubre reveló una combinación que captó la atención de los apostadores por su inesperada alineación entre número y signo zodiacal.
El sorteo del Super Astro Luna se sorteo este sábado 18 de octubre de 2025, dejando una nueva combinación ganadora con una gran premio. Este popular juego de azar que combina números y signos del zodiaco, continúa captando la atención de miles de apostadores en todo el país y este sábado en la noche no fue la excepción.
Número ganador del Astro Luna, sábado 18 de octubre de 2025
- Número: 9516
- Signo zodiacal: Acuario
Este resultado fue anunciado en vivo por el Canal 1, siguiendo el formato tradicional del juego, donde se seleccionan cuatro cifras y un signo del zodiaco, Solo quienes aciertan la combinación exacta se llevan el premio mayor.
Resultados de los 3 sorteos recientes del Super Astro
A continuación, el historial de los últimos sorteos previos al premio del 18 de octubre:
- 2025-10-17: 2776 Géminis 7911
- 2025-10-16: 0457 Escorpión 7910
- 2025-10-15: 9648 Capricornio 7909
El sorteo del 18 de octubre dejó como protagonista al signo Acuario, reafirmando su presencia entre los más favorecidos del mes. La expectativa ahora se centra en el siguiente sorteo, que podría convertir un nuevo número en millonario a quien acierte la combinación ganadora.