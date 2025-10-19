Loterías

Resultado del Super Astro Luna: combinación ganadora del premio gordo, sábado 18 de octubre

El Super Astro Luna del 18 de octubre reveló una combinación que captó la atención de los apostadores por su inesperada alineación entre número y signo zodiacal.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

19 de octubre de 2025, 11:25 a. m.