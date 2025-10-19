Suscribirse

Loterías

Resultado del Super Astro Luna: combinación ganadora del premio gordo, sábado 18 de octubre

El Super Astro Luna del 18 de octubre reveló una combinación que captó la atención de los apostadores por su inesperada alineación entre número y signo zodiacal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
19 de octubre de 2025, 11:25 a. m.
Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
El sorteo del 18 de octubre del Super Astro Luna presentó la cifra y el signo correspondientes al premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

El sorteo del Super Astro Luna se sorteo este sábado 18 de octubre de 2025, dejando una nueva combinación ganadora con una gran premio. Este popular juego de azar que combina números y signos del zodiaco, continúa captando la atención de miles de apostadores en todo el país y este sábado en la noche no fue la excepción.

Número ganador del Astro Luna, sábado 18 de octubre de 2025

  • Número: 9516
  • Signo zodiacal: Acuario
Resultado SUPER ASTRO LUNA Sabado 18 de Octubre de 2025

Este resultado fue anunciado en vivo por el Canal 1, siguiendo el formato tradicional del juego, donde se seleccionan cuatro cifras y un signo del zodiaco, Solo quienes aciertan la combinación exacta se llevan el premio mayor.

Resultados de los 3 sorteos recientes del Super Astro

A continuación, el historial de los últimos sorteos previos al premio del 18 de octubre:

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
El sorteo del sábado 18 de octubre presentó una cifra de cuatro dígitos acompañada de un signo zodiacal, resultado que ya forma parte del historial de Super Astro Luna. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro
  • 2025-10-17: 2776 Géminis 7911
  • 2025-10-16: 0457 Escorpión 7910
  • 2025-10-15: 9648 Capricornio 7909

El sorteo del 18 de octubre dejó como protagonista al signo Acuario, reafirmando su presencia entre los más favorecidos del mes. La expectativa ahora se centra en el siguiente sorteo, que podría convertir un nuevo número en millonario a quien acierte la combinación ganadora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

2. Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

3. Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

4. Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

5. Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaGanadorNúmerossignos zodiacalesResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.