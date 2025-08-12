Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del martes 12 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 4:00 a. m.
Super Astro Luna.
El martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7845 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 4370, con el signo Cáncer.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 4370, con el signo Cáncer.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Martes 12 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 4968, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: número 7325, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: número 8697, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 13 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

