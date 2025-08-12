Resultado del Super Astro Luna: sorteo del martes 12 de agosto de 2025

El martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7845 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 4370, con el signo Cáncer.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

Número 4370, con el signo Cáncer.

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 4968, con el signo Tauro.

número con el signo Sorteo del 10 de agosto de 2025: número 7325, con el signo Tauro.

número con el signo Sorteo del 9 de agosto de 2025: número 8697, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 13 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.