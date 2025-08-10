Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del sábado 9 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
10 de agosto de 2025, 11:06 a. m.
Super Astro Luna.
El sábado, 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 8697, con el signo Aries.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 8697, con el signo Aries.
ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del SÁBADO 09 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 8614, con el signo Leo.
  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: número 5508, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: número 0535, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 10 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

