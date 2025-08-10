Resultado del Super Astro Luna: sorteo del sábado 9 de agosto de 2025

El sábado, 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 8697, con el signo Aries.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor es de 42.000 veces lo apostado.

Número 8697, con el signo Aries.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 8614, con el signo Leo.

número con el signo Sorteo del 7 de agosto de 2025: número 5508, con el signo Géminis.

número con el signo Sorteo del 6 de agosto de 2025: número 0535, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 10 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.