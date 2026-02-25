Resultado Lotería del Meta hoy, 25 de febrero: número ganador del sorteo 3287

Se realizó el sorteo 3287 de la Lotería del Meta este miércoles 25 de febrero de 2026, en el horario acostumbrado de las 10:30 p.m. En esta oportunidad, el premio mayor quedó en manos del número 9770 con la serie 023. La jornada fue transmitida a través de los canales oficiales dispuestos por la entidad.

De acuerdo con la información publicada en su portal institucional, la Lotería del Meta trabaja en la administración eficiente del monopolio de los juegos de suerte y azar, con el objetivo de generar bienestar entre los apostadores y aportar recursos económicos destinados al sector salud en Colombia. Se trata de una de las loterías más jugadas y reconocidas en todo el territorio nacional.

El siguiente sorteo, correspondiente al número 3288, está programado para el miércoles 4 de marzo desde las 10:30 p.m. Los interesados podrán seguir la transmisión por los medios oficiales, o consultar posteriormente los resultados en SEMANA.

A continuación, los datos que dejó el más reciente sorteo de la Lotería del Meta para este 25 de febrero.

Transmisión oficial del sorteo 3287 en la Lotería del Meta

Número ganador : 9770

: Serie: 023

Últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

Así se movieron los últimos tres sorteos de la Lotería del Meta: consulte números y series ganadoras:

18 de febrero de 2026 - sorteo 3286: número 6648 serie 028

serie 11 de febrero de 2026 - sorteo 3285: número 7409 serie 016

serie 4 de febrero de 2026 - sorteo 3284: número 7645 serie 117

