Resultado lotería Chontico Día y Noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Lo jugadores deben revisar los resultados a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
25 de febrero de 2026, 2:24 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

La suerte volvió a mover conversaciones entre apostadores este miércoles 25 de febrero, cuando el sorteo 8352 encendió las redes con la combinación ganadora 2965.

El número no tardó en viralizarse entre quienes siguen jugada tras jugada y analizan cada resultado con lupa.

Como ya es costumbre en la Lotería Chontico, la jornada se dividió en sus dos momentos más esperados: Chontico Día y Chontico Noche, un formato que se ha vuelto parte de la rutina para miles de jugadores en el país y que mantiene la emoción activa durante toda la jornada.

El cierre llegó con La Quinta, cuando la balota se detuvo en el número 4, poniendo punto final a un sorteo que, una vez más, dejó comentarios, apuestas revisadas a toda prisa y más de uno haciendo cuentas con la ilusión de haberle atinado al resultado ganador.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 25 de febrero de 2026

Premio mayor: 2965 - 4

  • Tres últimas cifras: 965
  • Dos últimas cifras: 65
  • Número completo: 2965
  • Última cifra:  4
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 25 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 26 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 24 de febrero de 2026: 0133 - 2
  • 23 de febrero de 2026: 5243 - 8
  • 22 de febrero de 2026: 4025 - 5

Chontico Noche

  • 24 de febrero de 2026: 9842 - 3
  • 23 de febrero de 2026: 1271 - 5
  • 22 de febrero de 2026: 1674 - 2

