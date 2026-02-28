Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

Miles de apostadores en Colombia consultan si la suerte estuvo de su lado.

28 de febrero de 2026, 11:21 a. m.
Las loterías permanentes en Colombia siguen posicionándose como una de las modalidades de juego más consultadas por los apostadores en todo el país. Entre las más reconocidas están la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sorteos diarios bajo un sistema basado en números de cuatro cifras.

El mecanismo es simple: el jugador selecciona su número, define el valor de la apuesta en un punto autorizado y espera el resultado oficial.

Si el número coincide exactamente con el ganador, el premio se paga de forma proporcional al monto apostado.

La frecuencia diaria de los sorteos y la facilidad para participar explican por qué miles de personas consultan los resultados cada noche.

Hoy, sábado 28 de febrero, muchos apostadores revisan los números correspondientes al sorteo realizado, para confirmar si fueron favorecidos.

Los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados de cada lotería y en los puntos de venta, donde además se puede validar cualquier premio.

Estos son los resultados correspondientes al sábado 28 de febrero.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8646
  • La Quinta: 7
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 3023
  • La Quinta: 2
El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 3177
  • La Quinta: 9
