Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero

Las loterías permanentes en Colombia siguen posicionándose como una de las modalidades de juego más consultadas por los apostadores en todo el país. Entre las más reconocidas están la Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que realizan sorteos diarios bajo un sistema basado en números de cuatro cifras.

El mecanismo es simple: el jugador selecciona su número, define el valor de la apuesta en un punto autorizado y espera el resultado oficial.

Si el número coincide exactamente con el ganador, el premio se paga de forma proporcional al monto apostado.

La frecuencia diaria de los sorteos y la facilidad para participar explican por qué miles de personas consultan los resultados cada noche.

Hoy, sábado 28 de febrero, muchos apostadores revisan los números correspondientes al sorteo realizado, para confirmar si fueron favorecidos.

Los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados de cada lotería y en los puntos de venta, donde además se puede validar cualquier premio.

Estos son los resultados correspondientes al sábado 28 de febrero.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8646

La Quinta: 7

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: 3023

La Quinta: 2

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

La Caribeña Día