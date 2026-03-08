Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: sorteos día y noche de este 8 de marzo

Las loterías y sorteos diarios continúan siendo una de las formas de juego más populares en Colombia. Entre los más consultados se encuentran El Paisita, El Dorado y La Caribeña, que realizan sorteos tanto en horario diurno como nocturno y cuyos resultados son seguidos cada día por miles de jugadores.

Durante este domingo 8 de marzo, los horarios de los sorteos de día y de noche presentan cambios frente a los que se manejan entre semana. En el caso de El Paisita, el sorteo diurno es uno de los más consultados, especialmente en regiones como Antioquia y en otras zonas del país donde este juego goza de gran popularidad.

Por su parte, El Dorado también realiza sorteos en horario diurno, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.

El Paisita Día

Premio mayor: 2662 .

. La Quinta: 1.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados pueden consultarse a través de distintos canales, entre ellos páginas oficiales de juegos de azar, medios de comunicación y plataformas digitales que publican diariamente los números ganadores.

Debido a la frecuencia de los sorteos, es habitual que los jugadores revisen los resultados tanto en la tarde como en la noche para comprobar si su apuesta fue premiada.