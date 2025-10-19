Resultados de El Paisita y La Caribeña Día: domingo 19 de octubre; estos fueron los ganadores

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Estos son los ganadores de El Paisita y La Caribeña del domingo, 19 de octubre. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 19 de octubre

Premio mayor: 2681

La Quinta: 6.

La Caribeña Día - 19 de octubre

Premio mayor: 4799

La Quinta: 9.