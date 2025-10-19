Suscribirse

Loterías

Resultados de El Paisita y La Caribeña Día: domingo 19 de octubre; estos fueron los ganadores

Conozca los ganadores de cada uno de los sorteos oficiales del fin de semana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
19 de octubre de 2025, 7:43 p. m.
Estos son los números ganadores de los sorteos de El Paisita y La Caribeña Día del domingo, 19 de octubre.
Estos son los números ganadores de los sorteos de El Paisita y La Caribeña Día del domingo, 19 de octubre. | Foto: Getty Images - El Paisita - La Caribeña / Montaje: Semana

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.
Estos son los ganadores de El Paisita y La Caribeña del domingo, 19 de octubre. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 19 de octubre

  • Premio mayor: 2681
  • La Quinta: 6.
Resultado EL PAISITA 1 Domingo 19 de Octubre de 2025

La Caribeña Día - 19 de octubre

  • Premio mayor: 4799
  • La Quinta: 9.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Domingo 19 de Octubre de 2025

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce el oscuro pasado del pescador que Petro defendió y que habría muerto en bombardeo de Trump: estuvo en la cárcel

2. Cinco departamentos con hechos de violencia y 28 posibles irregularidades electorales en elecciones de jóvenes. Balance del MOE

3. Cae acusación hacia Atlético Nacional por último penal pitado a favor: “fijos por partido”

4. Andrea Valdiri expuso lo que le dijo a Yina Calderón en el ‘ring’ de Stream Fighters 4; nadie lo notó

5. La instrucción que entregó el almirante Cubides a comandantes militares por elecciones en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería Paisitael doradoLotería La CaribeñaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.