Suscribirse

Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 25 de noviembre: descubra si fue uno de los ganadores

Esta lotería se juega a las 10 de la mañana todos los días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
25 de noviembre de 2025, 5:01 p. m.
Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este martes, 25 de noviembre de 2025, jugó su sorteo número 6157, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 9947, junto con la balota conocida como “La Quinta” número 4.

Resultados del sorteo 6157 de La Antioqueñita Día este 25 de noviembre de 2025

  • Número ganador: 9947
  • Quinta balota: 4
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Martes 25 de Noviembre de 2025

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a.m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12 del medio día.

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultados del sorteo 6157 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: 
  • Quinta balota: 

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 1034 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 9623 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 5317 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 9392 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 1140 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 3834 – Quinta balota: 0

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aislinn Derbez se pronunció tras perder a Gabriela Michel, su mamá; destapó la causa de muerte: “Necesito vivir mi duelo”

2. Clarividente colombiana habló de Juan Gabriel y soltó impactante confesión sobre su dudosa muerte: “Me conecté con él”

3. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

4. Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

5. “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLotería AntioqueñitaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.