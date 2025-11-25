Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 25 de noviembre: descubra si fue uno de los ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este martes, 25 de noviembre de 2025, jugó su sorteo número 6157, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 9947, junto con la balota conocida como “La Quinta” número 4.

Resultados del sorteo 6157 de La Antioqueñita Día este 25 de noviembre de 2025

Número ganador: 9947

Quinta balota: 4

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a.m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12 del medio día.

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultados del sorteo 6157 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador:

Quinta balota:

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 1034 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 9623 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 22 de noviembre de 2025: 5317 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde