Resultados de la lotería El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo del 7 de enero

Un nuevo juego se realizó y abrió la posibilidad a que un colombiano se convierta en ganador.

Redacción Loterías
7 de enero de 2026, 7:38 p. m.
Lotería Sinuano Día y Noche.
Lotería Sinuano Día y Noche.

La jornada arrancó con expectativa entre quienes siguen de cerca los juegos de azar, ya que este miércoles 7 de enero se realizó un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los más populares entre los apostadores que confían en la suerte para dar un giro a su destino en los primeros días del año.

Durante la transmisión oficial, el resultado fue dado a conocer en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los seguidores del chance. En el sorteo de El Sinuano Día, la cifra ganadora fue el 5462, número que en cuestión de minutos comenzó a replicarse en redes sociales y canales autorizados.

Como complemento de la jugada, la denominada “quinta”, anunciada a través del canal Telecaribe, correspondió al número 7, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 5462
  • Número ganador de cinco cifras:  7
Resultados de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche está programado para el jueves 8 de enero, a partir de las 2:30 de la tarde.

Noticias Destacadas