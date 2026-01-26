Loterías

Resultados de La Tinka del 25 de enero: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 9:12 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería es un juego popular que en varios países del mundo tiene mucha acogida. Es por ello que cada vez se conocen nuevos sorteos y tipos de juegos que prometen entregar cifras millonarias.

La Tinka es uno de esos juegos, que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 25 de enero se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/ 19′505,138. También se llevó a cabo el juego Boliyapa.

Resultados

  • Números de la jugada ganadora: 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43
  • Boliyapa: 11

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Loterías

Lotería Super Astro Sol el lunes 26 de enero: aquí están los números ganadores

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy lunes, 26 de enero

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes 26 de enero de 2026

Loterías

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 26 de enero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este domingo 25 de enero

Loterías

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 21 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 14 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 7 de enero: estos son los números ganadores

Tenga en cuenta que, si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka. Foto: Captura: La Tinka

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’ para confirmarla y listo. Recuerde que, si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles.

Más de Loterías

Los resultados del número y signo ganador están acá

Lotería Super Astro Sol el lunes 26 de enero: aquí están los números ganadores

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 25 de enero: estos son los números ganadores

La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy lunes, 26 de enero

Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes 26 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 26 de enero

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

Juegos de azar

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este domingo 25 de enero

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 24 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 25 de enero

Noticias Destacadas