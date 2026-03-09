Loterías

Resultados de La Tinka del 8 de marzo: estos son los números ganadores

La lotería juega en la noche del domingo y el miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 5:44 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka Foto: Getty / Página Web La Tinka

La Tinka es uno de esos juegos que se sortea en Perú y que ofrece varias modalidades para cumplir el sueño de ser millonario. El pasado domingo 8 de marzo se sorteó y estos fueron los ganadores.

El sorteo fue realizado hacia las 10:30 de la noche y prometía un acumulado de S/8′345,924.También se llevó a cabo el juego Boliyapa.

Resultados

Números de la jugada ganadora: 49-21-48-14-24-06

Sí o Sí: 09

Loterías

Inicie la semana como el nuevo millonario: estos son los números ganadores de Super Astro Sol el lunes 9 de marzo

Loterías

Resultado de la Lotería Chontico de este lunes, 9 de marzo de 2026

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche hoy lunes, 9 de marzo de 2026

Loterías

Ya se conocen los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 9 de marzo

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de marzo

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este domingo, 8 de marzo

Loterías

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: sorteos día y noche de este 8 de marzo

Loterías

Resultados de La Tinka del 4 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 1 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de La Tinka del 25 de febrero: estos son los números ganadores

Boliyapa: 18

Pese al sorteo, no hubo ganador, pues ningún comprador le atinó a la combinación de los números.

Tenga en cuenta que, si usted gana el sorteo, tiene 30 días para reclamarlo si el premio es superior a los 5.000 soles y menor al millón. Si el premio es mayor al millón, tiene 90 días para reclamarlo.

Por el contrario, si lo que usted ganó es menor a los 5.000 soles, tiene 180 días para reclamar el premio. Los días se cuentan luego del día siguiente del sorteo ganador.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka. Foto: Captura: La Tinka

Si quiere aventurarse en este juego, debe saber que para jugarlo tiene que ingresar al portal oficial de la lotería, elegir la jugada y escoger los números, que para el sorteo grande van del 1 al 48.

Puede escoger los números usted o elegir la opción ‘al azar’, con la que el sistema los elegirá de forma aleatoria.

Luego de ello, deberá hacer clic en el botón con la leyenda ‘finaliza tu compra’ para confirmarla y listo. Recuerde que, si no atina los 6 números, puede obtener recompensas para quienes solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Quienes consiguieron de 3 a 5 aciertos, pueden ganar de 5 a 50.000 soles.