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Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de abril: números ganadores

Para quienes participaron, se recomienda revisar cuidadosamente los resultados oficiales.

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Redacción Loterías
8 de abril de 2026, 11:40 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña correspondientes al martes 8 de abril ya fueron publicados, despertando la expectativa de miles de apostadores en todo el país que esperaban conocer si la suerte estuvo de su lado.

En esta jornada, los números ganadores ya están disponibles para consulta, junto con los premios principales entregados en cada sorteo. Como es habitual, los jugadores pueden verificar sus boletos y confirmar si obtuvieron algún acierto, ya sea en premios mayores o secundarios.

Para quienes participaron, se recomienda revisar cuidadosamente los resultados oficiales y validar la información a través de los canales autorizados, con el fin de iniciar el proceso de reclamación en caso de haber resultado ganador.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5151.
  • La Quinta: 0.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

En cuanto a la reclamación de premios, es fundamental que los ganadores conserven su tiquete en buen estado, dado que este es el único soporte válido para validar el acierto. Además, deben acercarse a los puntos autorizados o entidades oficiales de cada lotería, dependiendo del monto ganado, presentando su documento de identidad.