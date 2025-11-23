Loterías
Resultados de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este domingo, 23 de noviembre
Las balotas empezaron a moverse sobre las 8:30 de la noche, en el sorteo que se transmite por televisión a través del Canal 1.
Este domingo, 23 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7948 del Super Astro Luna. Sobre las 8:30 de la noche empezaron a moverse las balotas para arrojar los cuatro números ganadores y su respectivo signo zodiacal.
La cifra ganadora fue la 3273, con el signo Capricornio.
El próximo sorteo de Super Astro Luna se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre de 2025, a las 10:30 de la noche, como es habitual entre semana.
Resultado de Super Astro Luna, hoy 23 de noviembre
- Número ganador: 3273
- Últimas tres cifras: 273
- Últimas dos cifras: 73
- Signo: Capricornio
Últimos resultados de Super Astro Luna
- 22 de noviembre de 2025: 6879 - Piscis
- 21 de noviembre de 2025: 2719 - Aries
- 20 de noviembre de 2025: 6155 - Geminis
- 19 de noviembre: 0988 - Virgo
- 18 de noviembre: 6752 - Virgo
¿Cómo se juega el Super Astro Luna?
El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.
El sistema de juego es muy sencillo:
- Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
- Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).
La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.