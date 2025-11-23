Suscribirse

Resultados de Super Astro Luna: así quedó el sorteo de este domingo, 23 de noviembre

Las balotas empezaron a moverse sobre las 8:30 de la noche, en el sorteo que se transmite por televisión a través del Canal 1.

Redacción Loterías
24 de noviembre de 2025, 1:43 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Este domingo, 23 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7948 del Super Astro Luna. Sobre las 8:30 de la noche empezaron a moverse las balotas para arrojar los cuatro números ganadores y su respectivo signo zodiacal.

La cifra ganadora fue la 3273, con el signo Capricornio.

El próximo sorteo de Super Astro Luna se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre de 2025, a las 10:30 de la noche, como es habitual entre semana.

Resultado de Super Astro Luna, hoy 23 de noviembre

  • Número ganador: 3273
  • Últimas tres cifras: 273
  • Últimas dos cifras: 73
  • Signo: Capricornio
ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del DOMINGO 23 de Noviembre de 2025.

Últimos resultados de Super Astro Luna

  • 22 de noviembre de 2025: 6879 - Piscis
  • 21 de noviembre de 2025: 2719 - Aries
  • 20 de noviembre de 2025: 6155 - Geminis
  • 19 de noviembre: 0988 - Virgo
  • 18 de noviembre: 6752 - Virgo

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

