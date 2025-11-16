Suscribirse

Resultados del Baloto del sábado 15 de noviembre: números ganadores del nuevo sorteo

El fin de semana arrojó un nuevo resultado ganador, brindando la posibilidad de quedarse con un millonario premio.

Redacción Loterías
16 de noviembre de 2025, 11:27 a. m.
Este lunes, la combinación de números del Baloto y la Revancha atrajo la atención de los seguidores del juego.
Los resultados del último Baloto generaron expectativa entre quienes siguen de cerca los sorteos. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imágenes de Baloto

El sorteo del Baloto correspondiente a este sábado, 15 de noviembre de 2025, se realizó con un acumulado principal de 5.100 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofreció un premio aún mayor, alcanzando los 7.600 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto

El premio mayor del Baloto del 15 de noviembre fue:

  • Número: 04 -08 - 10 - 17 - 41
  • Súper balota: 06

Resultados del sorteo del Baloto Revancha

En la modalidad Baloto Revancha, el premio mayor de 7.600 millones de pesos fue:

  • Número: 07 - 09 - 16 - 24 - 39
  • Súper balota: 07
Colombia tiene un nuevo millonario: el Baloto cayó en Villavicencio hace algunas horas.
Baloto: uno de los sorteos más famosos del país. | Foto: Suministrada por: Baloto

Este tradicional juego de azar mantiene su calendario habitual, con sorteos los lunes, miércoles y sábados, brindando a los apostadores colombianos la oportunidad de competir por cuantiosos acumulados que, en cada jornada, generan expectativa entre miles de jugadores en todo el país.

Últimos tres sorteos del Baloto

Para referencia de los apostadores, los números ganadores y sus súper balotas de los últimos tres sorteos han sido:

Baloto

  • 12 de Noviembre de 2025: 01 - 22 - 24 - 21 - 18, Súper balota: 14
  • 10 de Noviembre de 2025: 17 - 22 - 24 - 26 - 27, Súper balota: 13
  • 8 de Noviembre de 2025: 01 - 06 - 18 - 21 - 24, Súper balota: 12

Baloto Revancha

  • 12 de Noviembre de 2025: 40 - 14 - 41 - 20 - 39, Súper balota: 10
  • 10 de Noviembre de 2025: 10 - 12 - 17 - 30 - 34, Súper balota: 08
  • 8 de Noviembre de 2025: 14 - 23 - 33 - 38 - 40, Súper balota: 06

