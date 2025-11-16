Loterías
Resultados del Baloto del sábado 15 de noviembre: números ganadores del nuevo sorteo
El fin de semana arrojó un nuevo resultado ganador, brindando la posibilidad de quedarse con un millonario premio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El sorteo del Baloto correspondiente a este sábado, 15 de noviembre de 2025, se realizó con un acumulado principal de 5.100 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofreció un premio aún mayor, alcanzando los 7.600 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto
El premio mayor del Baloto del 15 de noviembre fue:
- Número: 04 -08 - 10 - 17 - 41
- Súper balota: 06
Resultados del sorteo del Baloto Revancha
En la modalidad Baloto Revancha, el premio mayor de 7.600 millones de pesos fue:
- Número: 07 - 09 - 16 - 24 - 39
- Súper balota: 07
Este tradicional juego de azar mantiene su calendario habitual, con sorteos los lunes, miércoles y sábados, brindando a los apostadores colombianos la oportunidad de competir por cuantiosos acumulados que, en cada jornada, generan expectativa entre miles de jugadores en todo el país.
Últimos tres sorteos del Baloto
Para referencia de los apostadores, los números ganadores y sus súper balotas de los últimos tres sorteos han sido:
Baloto
- 12 de Noviembre de 2025: 01 - 22 - 24 - 21 - 18, Súper balota: 14
- 10 de Noviembre de 2025: 17 - 22 - 24 - 26 - 27, Súper balota: 13
- 8 de Noviembre de 2025: 01 - 06 - 18 - 21 - 24, Súper balota: 12
Baloto Revancha
- 12 de Noviembre de 2025: 40 - 14 - 41 - 20 - 39, Súper balota: 10
- 10 de Noviembre de 2025: 10 - 12 - 17 - 30 - 34, Súper balota: 08
- 8 de Noviembre de 2025: 14 - 23 - 33 - 38 - 40, Súper balota: 06