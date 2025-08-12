Loterías
Resultados del Baloto, sorteo 2538 del 11 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor del Baloto en el sorteo 2538 que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.
El día lunes, 11 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2538 del Baloto. El acumulado para el premio mayor fue de $13.800 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado alcanzó los $2.300 millones.
Resultados del sorteo 2538 del Baloto
Premio mayor de $13.800 millones
- Número ganador: 02-19-20-32-33
- Súper balota: 03
Resultados del sorteo 2538 del Baloto Revancha
Premio mayor de $2.300 millones
- Número ganador: 13-16-36-37-38
- Súper balota: 12
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto
- 9 de agosto de 2025: 02 - 08 - 27 - 29 - 37 - Súper balota 16
- 6 de agosto de 2025: 08 - 18 - 21 - 34 - 40 - Súper balota 13
- 4 de agosto de 2025: 04 - 07 - 31 - 33 - 36 - Súper balota 07
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto Revancha
- 9 de agosto de 2025: 02 - 09 - 12 - 22 - 42 - Súper balota 03
- 6 de agosto de 2025: 12 - 20 - 29 - 30 - 38 - Súper balota 04
- 4 de agosto de 2025: 25 - 30 - 33 - 34 - 35 - Súper balota 12
El próximo sorteo del Baloto se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 9:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto.
¿Cómo se reclama el premio de Baloto?
Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830), debe presentar la siguiente documentación:
- Tiquete original: si la compra fue digital, debe imprimir el tiquete enviado por correo electrónico o descargarlo en el menú “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar completos y legibles.
- Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
El Baloto es una de las loterías más populares en Colombia y ofrece premios millonarios regulados por Coljuegos. Recuerde comprar sus tiquetes solo en puntos oficiales para garantizar la validez de su apuesta y aumentar sus posibilidades de ganar.