Resultados del Baloto, sorteo 2538 del 11 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto en el sorteo 2538 que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

Redacción Loterías
12 de agosto de 2025, 11:31 a. m.
En la noche del 16 de julio se conoció el número ganador del Baloto sorteo 2527.
Ya están publicados los resultados oficiales del sorteo 2538 del Baloto correspondiente al 11 de agosto de 2025. | Foto: Getty - operadorjuegos

El día lunes, 11 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2538 del Baloto. El acumulado para el premio mayor fue de $13.800 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado alcanzó los $2.300 millones.

Resultados del sorteo 2538 del Baloto

Premio mayor de $13.800 millones

  • Número ganador: 02-19-20-32-33
  • Súper balota: 03

Resultados del sorteo 2538 del Baloto Revancha

Premio mayor de $2.300 millones

  • Número ganador: 13-16-36-37-38
  • Súper balota: 12
El resultado del Baloto dejó a un nuevo ganador en Colombia con más de $2000 millones en su bolsillo.
El sorteo 2538 del Baloto del 11 de agosto de 2025 entregó premios acumulados millonarios en sus modalidades. | Foto: Baloto

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto

  • 9 de agosto de 2025: 02 - 08 - 27 - 29 - 37 - Súper balota 16
  • 6 de agosto de 2025: 08 - 18 - 21 - 34 - 40 - Súper balota 13
  • 4 de agosto de 2025: 04 - 07 - 31 - 33 - 36 - Súper balota 07

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Baloto Revancha

  • 9 de agosto de 2025: 02 - 09 - 12 - 22 - 42 - Súper balota 03
  • 6 de agosto de 2025: 12 - 20 - 29 - 30 - 38 - Súper balota 04
  • 4 de agosto de 2025: 25 - 30 - 33 - 34 - 35 - Súper balota 12

El próximo sorteo del Baloto se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 9:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto.

¿Cómo se reclama el premio de Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830), debe presentar la siguiente documentación:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, debe imprimir el tiquete enviado por correo electrónico o descargarlo en el menú “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar completos y legibles.
  • Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

El Baloto es una de las loterías más populares en Colombia y ofrece premios millonarios regulados por Coljuegos. Recuerde comprar sus tiquetes solo en puntos oficiales para garantizar la validez de su apuesta y aumentar sus posibilidades de ganar.

