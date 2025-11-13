Suscribirse

Loterías

Resultados del Chontico: consulte los números ganadores de este jueves 13 de noviembre en el sorteo 8248

Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.

Redacción Loterías
13 de noviembre de 2025, 6:37 p. m.
Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Este jueves 13 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo número 8248 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor trayectoria en Colombia.

El juego, que cuenta con dos emisiones diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus participantes más posibilidades de ganar al permitir diferentes combinaciones y montos de apuesta.

Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy
Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería Chontico

En esta edición, el número 3206 fue el favorecido, acompañado por la serie La Quinta número 8. Los ganadores deben recordar que el valor del premio depende tanto de las cifras acertadas como del dinero invertido en el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8248

Premio mayor: 3567 - 1

  • Tres últimas cifras: 567.
  • Dos últimas cifras: 67.
  • Número completo: 3567.
  • Última cifra: 1.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 13 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8248

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
Resultado SUPER CHONTICO MILLONARIO del JUEVES 13 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 14 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 12 de noviembre de 2025: 3567 - 1
  • 11 de noviembre de 2025: 9011 - 3
  • 10 de noviembre de 2025: 7767 - 2

Chontico Noche

  • 12 de noviembre de 2025: 5535 - 3
  • 11 de noviembre de 2025: 1564 - 9
  • 10 de noviembre de 2025: 2282 - 4

