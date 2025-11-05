Loterías
Resultados del Chontico: consulte los números ganadores de este miércoles 5 de noviembre
El sorteo del Chontico dejó nuevos ganadores este martes. Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El arranque de noviembre llegó cargado de ilusión para los amantes del azar. En todo Colombia, miles de personas siguieron con atención los resultados de las principales loterías, con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.
Entre las más populares destaca el Chontico, un sorteo tradicional del Valle del Cauca que, con sus frecuentes rifas y su estrecha conexión con el público, se ha ganado un lugar especial entre los jugadores del país.
Cada sorteo del Chontico despierta expectativas entre los apostadores, que confían en sus números de siempre, cábalas o fechas especiales para atraer la fortuna. Su formato ágil, los premios constantes y la transmisión en directo han convertido este juego en una cita habitual para quienes buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.
El Chontico cuenta con dos sorteos principales: Chontico Día y Chontico Noche, que también se realizan durante fines de semana y días festivos.
En cada jornada, el juego reparte atractivos premios al número ganador y brinda múltiples oportunidades adicionales a través de categorías como secos, aproximaciones y combinaciones, lo que amplía las posibilidades de que más jugadores resulten beneficiados.
Resultados del 5 de noviembre
Sorteo Día
- Premio mayor: 0511
- La Quinta: 1
Sorteo Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 04 de noviembre de 2025: 4137 - 9
- 03 de noviembre de 2025: 2651 - 3
- 02 de noviembre de 2025: 0619 - 4
Chontico Noche
- 04 de noviembre de 2025: 2107- 7
- 03 de noviembre de 2025: 7599 - 1
- 02 de noviembre de 2025: 7952 - 0