Suscribirse

Loterías

Resultados del Chontico: consulte los números ganadores de este miércoles 5 de noviembre

El sorteo del Chontico dejó nuevos ganadores este martes. Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2025, 7:03 p. m.
Resultado del Chontico Noche jueves 14 de agosto de 2025.
Resultado del Chonticode este miércoles 5 de noviembre | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (123rf)

El arranque de noviembre llegó cargado de ilusión para los amantes del azar. En todo Colombia, miles de personas siguieron con atención los resultados de las principales loterías, con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.

Entre las más populares destaca el Chontico, un sorteo tradicional del Valle del Cauca que, con sus frecuentes rifas y su estrecha conexión con el público, se ha ganado un lugar especial entre los jugadores del país.

Cada sorteo del Chontico despierta expectativas entre los apostadores, que confían en sus números de siempre, cábalas o fechas especiales para atraer la fortuna. Su formato ágil, los premios constantes y la transmisión en directo han convertido este juego en una cita habitual para quienes buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Lotería Chontico Día y Noche: estos fueron los números ganadores del 27 de septiembre de 2025
Jugadores del Valle del Cauca siguen con expectativa los resultados del Chontico, uno de los sorteos más tradicionales de la región. | Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

El Chontico cuenta con dos sorteos principales: Chontico Día y Chontico Noche, que también se realizan durante fines de semana y días festivos.

En cada jornada, el juego reparte atractivos premios al número ganador y brinda múltiples oportunidades adicionales a través de categorías como secos, aproximaciones y combinaciones, lo que amplía las posibilidades de que más jugadores resulten beneficiados.

Resultados del 5 de noviembre

Sorteo Día

  • Premio mayor: 0511
  • La Quinta: 1
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 05 de Noviembre de 2025.

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 04 de noviembre de 2025: 4137 - 9
  • 03 de noviembre de 2025: 2651 - 3
  • 02 de noviembre de 2025: 0619 - 4

Chontico Noche

  • 04 de noviembre de 2025: 2107- 7
  • 03 de noviembre de 2025: 7599 - 1
  • 02 de noviembre de 2025: 7952 - 0

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

2. Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

3. Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

4. Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

5. Petro reveló escándalo que sacude a las Fuerzas Militares: se investiga el asesinato de un civil en una base militar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyResultados LoteríaChontico DíaChontico Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.