Resultados del Chontico: consulte los números ganadores de este miércoles 5 de noviembre

El arranque de noviembre llegó cargado de ilusión para los amantes del azar. En todo Colombia, miles de personas siguieron con atención los resultados de las principales loterías, con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.

Entre las más populares destaca el Chontico, un sorteo tradicional del Valle del Cauca que, con sus frecuentes rifas y su estrecha conexión con el público, se ha ganado un lugar especial entre los jugadores del país.

Cada sorteo del Chontico despierta expectativas entre los apostadores, que confían en sus números de siempre, cábalas o fechas especiales para atraer la fortuna. Su formato ágil, los premios constantes y la transmisión en directo han convertido este juego en una cita habitual para quienes buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Jugadores del Valle del Cauca siguen con expectativa los resultados del Chontico, uno de los sorteos más tradicionales de la región. | Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

El Chontico cuenta con dos sorteos principales: Chontico Día y Chontico Noche, que también se realizan durante fines de semana y días festivos.

En cada jornada, el juego reparte atractivos premios al número ganador y brinda múltiples oportunidades adicionales a través de categorías como secos, aproximaciones y combinaciones, lo que amplía las posibilidades de que más jugadores resulten beneficiados.

Resultados del 5 de noviembre

Sorteo Día

Premio mayor: 0511

La Quinta: 1

Sorteo Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

04 de noviembre de 2025: 4137 - 9

03 de noviembre de 2025: 2651 - 3

02 de noviembre de 2025: 0619 - 4

Chontico Noche