Resultados del Chontico Día y Noche del 6 de octubre: descubra si fue uno de los afortunados ganadores

Este lunes, 6 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8210 de la Lotería el Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, que en su edición de la tarde juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

La mecánica del juego consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, mediante un sistema que genera resultados aleatorios.

Al finalizar, se conoce el número ganador, que para este 6 de octubre de 2025 fue el 0861, acompañado por la balota denominada como “La Quinta”, con el número 7.

Resultado de la Lotería Chontico Día del lunes 6 de octubre

Premio mayor: 0861- 7

Tres últimos: 861

Dos últimos: 61

Cifra completa: 0861

Último número: 7

Cabe mencionar que para su edición de la noche, la Lotería Chontico juega a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m..

Resultado de la Lotería Chontico Noche del lunes 6 de octubre

Premio mayor:

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

El próximo sorteo de esta lotería está programado para llevarse a cabo el martes 7 de octubre, en los horarios habituales de este tradicional juego de azar, cuyos premios varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

Conozca los resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día:

5 de octubre de 2025: 8172 - 2

4 de octubre de 2025: 5675 - 1

3 de octubre de 2025: 8639 - 8

Chontico Noche