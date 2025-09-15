El sorteo número 8189 de la lotería Chontico se llevó a cabo este lunes 15 de septiembre, dejando como ganador el número 1467.

Además, en la tradicional “quinta balota” salió favorecido el número 0, lo que pudo causar emoción en los aspirantes a conseguir este importante chance colombiano.

Este reconocido juego de azar, que se realiza todos los días en dos ediciones (una en la jornada diurna y otra en la nocturna), reparte importantes premios entre quienes logran acertar las combinaciones.

Plan de premios de la Lotería Chontico

Según el plan de premios vigente, quienes coincidan con las cuatro cifras en el orden exacto multiplican su apuesta por 4.500.

A los jugadores que acierten tres números se les otorgan 400 veces lo jugado; con dos aciertos, la ganancia es de 50 veces, y con una sola cifra se puede recuperar cinco veces la inversión.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8189

Premio mayor: 1467 - 0

Tres últimos: 467

Dos últimos: 67

Cifra completa: 1467

Último número: 0

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8189

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Próximo sorteo de la Lotería Chontico

El próximo sorteo tendrá lugar este martes 16 de septiembre en sus horarios habituales y ediciones tanto del día como de la noche.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

14 de septiembre de 2025: 4804 - 4

13 de septiembre de 2025: 3321 - 3

12 de septiembre de 2025: 5785 - 9

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche