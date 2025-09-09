Resultados del Dorado Mañana: así cayó la suerte hoy martes, 9 de septiembre

Para quienes participaron en el sorteo de este martes 9 de septiembre en la Lotería Dorado, ya se conocieron los resultados de la jornada de las 11:00 a.m. Cabe recordar que este popular chance en Colombia se juega dos veces al día, con una segunda ronda programada a las 3:30 p.m.

En cuanto a los números ganadores, el premio principal fue de cuatro cifras. Además, se destaca la incorporación de una nueva modalidad llamada ‘La Quinta’, que brinda a los apostadores más oportunidades de llevarse el premio mayor.

Dorado Mañana – 9 de septiembre

Número ganador: 8994.

La Quinta: 2.

Aunque en Colombia existe una amplia oferta de chances y loterías, es importante informarse muy bien sobre el funcionamiento de cada una. Algunas se realizan únicamente los fines de semana, mientras que otras cuentan con sorteos entre semana, lo que incrementa las oportunidades de ganar.

No obstante, sin importar cuál se elija, siempre se debe jugar con responsabilidad. Definir estrategias según el sorteo puede ayudar a seleccionar los números del siguiente, pero el autocontrol sigue siendo la clave.

De igual manera, revisar los resultados anteriores puede dar pistas sobre la evolución del juego: si se repiten cifras o si, por el contrario, todas son nuevas.

Resultados recientes del Dorado Mañana: