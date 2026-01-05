Loterías

Resultados del lunes: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan los números ganadores de este 5 de enero

Para quienes jugaron, es importante verificar siempre los resultados en fuentes oficiales o en los puntos de venta autorizados.

Redacción Loterías
5 de enero de 2026, 4:08 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de enero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes 5 de enero de 2026, los aficionados a las loterías pudieron conocer los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las loterías más populares del país.

El Dorado se realiza todos los días, excepto los domingos, concentrando su sorteo principal en las jornadas de lunes a sábado. Esta frecuencia diaria convierte a estas loterías en una opción constante para quienes buscan probar suerte y participar en los diferentes premios que ofrecen.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1430.
  • La Quinta: 0.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita, muy seguida en Antioquia, realizó sus sorteos en dos jornadas: diurna y nocturna.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.

Finalmente, La Caribeña, con fuerte presencia en la región Caribe, también dio a conocer sus números ganadores. Su sorteo diurno se realiza a las 2:30 p.m., mientras que el nocturno se llevó a cabo a las 10:30 p.m.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Para quienes participaron, es fundamental verificar siempre los resultados en fuentes oficiales o en los puntos de venta autorizados antes de reclamar cualquier premio. Asimismo, conservar el boleto en buen estado es indispensable, ya que este documento es necesario para hacer efectivo cualquier premio.

