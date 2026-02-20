Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

Los resultados se deben consultar a través de canales oficiales.

20 de febrero de 2026, 2:24 p. m.
En Colombia, hay un juego de azar que no descansa: tiene cita con los apostadores dos veces al día, una en la jornada diurna y otra en la noche. Se trata de la Lotería Chontico, que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las más reconocidas y jugadas del país.

Parte de su éxito está en lo simple de su mecánica. No hay enredos: el jugador elige su número, define cuánto quiere apostar y puede intentarlo en distintos horarios.

Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Esa flexibilidad, sumada a la opción de probar varias combinaciones, mantiene viva la expectativa y, claro, la ilusión de pegarle al premio.

En el sorteo más reciente, realizado el viernes 20 de febrero de 2026, la suerte cayó sobre el número 7972. La balota adicional, conocida como “La Quinta”, fue el número 8.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 20 de febrero de 2026

Premio mayor: 7972 - 8

  • Tres últimas cifras: 972
  • Dos últimas cifras: 72
  • Número completo: 7972
  • Última cifra: 8
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 20 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se llevará a cabo el día sábado 21 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Si no pudo consultar los resultados de los sorteos más recientes de esta lotería, en sus dos ediciones, a continuación encontrará breve resumen para verificar si estuvo a punto de ser uno de los ganadores.

Chontico Día

  • 19 de febrero de 2026: 8976 - 3
  • 18 de febrero de 2026: 1919 - 8
  • 17 de febrero de 2026: 5566 - 5

Chontico Noche

  • 19 de febrero de 2026: 8461 - 4
  • 18 de febrero de 2026: 3039 - 0
  • 17 de febrero de 2026: 6050 - 5

