Resultados Miloto sorteo del martes 18 de noviembre de 2025

Por medio del canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
19 de noviembre de 2025, 3:05 a. m.
MiLoto 10 de octubre de 2025.
MiLoto 18 de noviembre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

Este martes, 18 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 435.

“Explora, vive y disfruta de las grandes maravillas del mundo. El momento para empezar a hacer realidad tus sueños es ahora con los $300 millones de MiLoto. Activa tu suerte”, dice la lotería en sus redes sociales de Baloto.

Resultados de Miloto del 18 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 435 fueron:

  • 16-20-26-04-29

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 20 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

