Resultados Miloto | Sorteo del viernes 26 de septiembre de 2025

Por medio del Canal Uno y las redes sociales se puede seguir el sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

27 de septiembre de 2025, 3:40 a. m.
Sorteo 5 de septiembre.
Sorteo del 26 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

Este viernes 26 de septiembre se desarrolló el sorteo número 405 de la Lotería Miloto, la cual cuenta con un acumulado de $550 millones, en el que un apostador podría ser el feliz ganador.

Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Resultados de Miloto el 26 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 405 fueron:

  • 21- 07- 20- 35- 11
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 405 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Por lo tanto, el próximo lunes, 29 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

