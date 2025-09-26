Loterías
Resultados Miloto | Sorteo del viernes 26 de septiembre de 2025
Por medio del Canal Uno y las redes sociales se puede seguir el sorteo.
Redacción Loterías Revista Semana
Este viernes 26 de septiembre se desarrolló el sorteo número 405 de la Lotería Miloto, la cual cuenta con un acumulado de $550 millones, en el que un apostador podría ser el feliz ganador.
Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.
Resultados de Miloto el 26 de septiembre de 2025
Los números ganadores del sorteo 405 fueron:
- 21- 07- 20- 35- 11
Por lo tanto, el próximo lunes, 29 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.